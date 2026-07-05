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Prepárate para la bruma: ¿hasta cuándo habrá polvo del Sahara sobre Puerto Rico?

El Servicio Nacional de Meteorología exhortó precaución por el riesgo de calor para este domingo

5 de julio de 2026 - 8:47 AM

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La calidad del aire continuará afectada por la bruma relacionada con el particulado del polvo del desierto del Sahara. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan pronosticó la presencia de concentraciones de particulado de polvo del desierto del Sahara hasta este miércoles.

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La meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés indicó que el pico de la concentración se registraría entre ayer, sábado, y hoy, domingo.

Sin embargo, se esperaba que la bruma continuara afectando a Puerto Rico a medida que fuera disminuyendo “en los próximos días”.

“Para el miércoles, veremos una ligera pausa”, comentó. “El miércoles viene una onda tropical”.

Mientras, el SNM informó que para hoy se espera un “riesgo elevado de calor, afectando la mayoría de las personas sensibles al calor”.

Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Debido a su localización geográfica, el archipiélago de Puerto Rico es susceptible a la llegada de nubes de polvo del Sahara que pueden provocar, entre otras cosas, cielos brumosos y visibilidad reducida.Los edificios apenas eran visbiles.
1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Según Inglés, a eso de las 7:30 de la mañana el termómetro ya estaba entre los 80 y 82 grados Fahrenheit en el área de San Juan.

“Hay una nubosidad alta a través de los sectores, mayormente del este y oeste. Está generada por una baja presión que está cerca del área en los niveles altos”, explicó.

“Es un patrón caluroso con temperaturas que van a comenzar a aumentar a medida que el día progresa”, agregó Inglés, señalando que los índices de calor podrían estar entre los 100 a 106 grados en zonas costeras y urbanas.

Aunque se esperaba poca actividad de lluvia en general, sí esperaban alguna actividad limitada de aguaceros en algunos sectores del oeste en horas de la tarde, incluyendo la posibilidad de tronadas.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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