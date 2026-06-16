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B You Academy, una escuela privada en Caguas, anuncia su cierre

La institución académica, establecida en 2017, contaba con un currículo enfocado en deportes y artes

16 de junio de 2026 - 9:17 AM

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La escuela B You Academy contaba con un programa de E-sports (gaming) como parte de su oferta académica. (VANESSA SERRA DIAZ)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Otra escuela privada dejará de existir para el próximo año escolar, luego que la B You Academy, en Caguas, anunciara que cesará operaciones.

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En una comunicación escrita enviada a las familias de estudiantes y publicada en redes sociales, la principal oficial ejecutiva de la academia, Ileana Cordero Quiñones, reconoció que se tomó la decisión “hace apenas cinco días”.

“Informamos que estamos planeando cesar las operaciones de nuestra institución educativa por razones de salud y circunstancias familiares de gran peso que requieren nuestra atención inmediata”, indicó en la comunicación, publicada el lunes en la cuenta de Facebook del colegio.

“Podemos asegurarles que todas las familias, estudiantes y clientes que atendimos y matriculamos durante los últimos meses, e incluso en las semanas más recientes, recibieron información veraz y correcta al momento de realizar sus procesos. En ese entonces, esta decisión no había sido considerada ni había tenido lugar”, agregó.

B You Academy es una iglesia-escuela con un enfoque en deportes y artes de prekínder a duodécimo grado. En la página web de la institución ya habían dado a conocer la lista de libros y materiales necesarios para el año académico 2026-2027.

La administración escolar detalló que se establecieron ya acuerdos con dos escuelas privadas en Guaynabo y Caguas para que reciban a sus estudiantes, honrando los mismos costos de matrícula ya pagados en B You. Habrá reuniones en esos planteles este jueves, 18 de junio.

“De no optar por matricular en los colegios mencionados en las fechas indicadas se les estará rembolsando todo lo pagado por concepto de servicios 2026-2027 el jueves 25 de junio de 2026″, detalló Cordero Quiñones.

A las familias también se les emitirán reembolsos por los uniformes que hayan comprado para el próximo año escolar.

“A los padres, estudiantes y empleados que vivieron cada uno de estos procesos por los últimos 10 años: haber empezado en un colegio nuevo en el 2017 y que inmediatamente llegara Irma, María, terremotos, pandemia, mudanza/banners. A Dios la gloria por la fortaleza que a la fecha de hoy El Señor les ha entregado, Los procesos no te invalidan, los procesos te admiten a la próxima temporada de bendición. Gracias por esperar y por tu confianza. Dios es perfecto. Confíen. A raíz de esta decisión aprobada por Dios, vendrá multiplicación y bendiciones grandes para ustedes”, sostuvo Cordero Quiñones.

Elite Academy, institución que por 18 años brindó servicios educativos, notificó su cierre definitivo el 1 de julio, un día después de que culminara la fecha límite para completar el proceso de matrícula para el año escolar 2025-2026.El Colegio Espíritu Santo, en Hato Rey, notificó su cierre el 26 de mayo de 2022.El Municipio de Ciales confirmó que el Colegio Nuestra Señora del Rosario cerrará en mayo de 2026, pero en sus instalaciones abrirá una nueva institución educativa.
1 / 10 | Estos son algunos de los colegios que han cerrado en años recientes. Elite Academy, institución que por 18 años brindó servicios educativos, notificó su cierre definitivo el 1 de julio, un día después de que culminara la fecha límite para completar el proceso de matrícula para el año escolar 2025-2026. - Enrique Muchacho

B-You Academy es la más reciente institución escolar privada que anuncia su cierre en lo que va de año. El cierre de escuelas, tanto públicas como privadas, ha sido una constante en los últimos años. Entre 2019 y 2025, clausuraron sus puertas 67 escuelas privadas, de acuerdo con datos del Departamento de Estado.

Antilles Military Academy, en Trujillo Alto, informó a la comunidad escolar que cesará operaciones este 30 de junio. Mediante una carta que trascendió en las redes sociales, el presidente de la institución, Pedro Negrón, precisó que el cierre responde a “proyecciones decrecientes de matrícula y el aumento sostenido en los costos operacionales, escenarios que hacen insostenible la viabilidad fiscal de la academia de cara al futuro”.

En abril, la Superintendencia de Escuelas Católicas de la Diócesis de Arecibo anunció el cierre del Colegio San José de Lares, la Academia Nuestra Señora de Fátima en Barceloneta y el Colegio Nuestra Señora del Rosario en Ciales a partir del 31 de mayo. No obstante, las instalaciones de los colegios de Ciales y Lares serán hogar para dos escuelas nuevas creadas por las comunidades escolares de los colegios católicos.

A principios de año, el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Humacao, anunció su cierre al finalizar el año escolar, tras 41 años de operaciones.

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Cierre de escuelasEscuelasEducación PrivadaEstudiantes
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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