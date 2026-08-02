Autoridades reportan varias muertes tras tiroteo registrado en restaurante en Idaho
La policía aún intentaba determinar la identidad y el motivo del ataque perpetrado por un tirador que falleció en la escena
2 de agosto de 2026 - 8:22 PM
2 de agosto de 2026 - 8:22 PM
Boise, Idaho— Un tiroteo en un restaurante In-N-Out Burger en el sur de Idaho el sábado por la tarde dejó varias personas muertas y otras heridas, informó la policía.
El atacante se encontraba entre los muertos, aseguró el jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, en una conferencia de prensa.
La policía aún intentaba determinar la identidad y el motivo del ataque, perpetrado por un tirador activo.
“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado”, dijo Hicks. Añadió que aún no sabía con exactitud cuántas personas murieron o resultaron heridas, y que las autoridades seguían notificando a los familiares. “Fue una escena muy caótica”.
Antes de la conferencia de prensa, el comisionado del condado de Twin Falls, Brent Reinke, dijo que el sheriff Jack Johnson le había informado que cinco personas resultaron heridas.
Lane Koehn, de 34 años, dijo que estaba en un semáforo cerca del In-N-Out cuando vio a una persona con un rifle tipo AR salir del autoservicio. Un hombre con una pistola comenzó a disparar contra el atacante.
Luego vio a alguien con uniforme de In-N-Out arrastrar a una mujer, también uniformada, que sangraba por una herida de bala en el pecho, a través del estacionamiento. El empleado, Koehn y el hombre con la pistola se quedaron hasta que llegaron los paramédicos.
“Estaba bastante grave, pero no sé. Espero que se haya recuperado”, dijo Koehn.
Koehn dijo que la policía le indicó que evacuara porque el tiroteo aún continuaba.
También dijo que el tirador disparó al menos tres o cuatro veces y que no estaba claro si alguien en particular era el objetivo.
El tiroteo tuvo lugar cerca de una concurrida zona comercial y cientos de personas se encontraban allí en ese momento, dijo Hicks. La policía estaba entrevistando a los testigos y pidió a cualquier persona con información que se comunicara con las autoridades.
Reinke, quien también fue director de prisiones del Departamento Correccional de Idaho, dijo que se enteró del incidente poco antes de las 4 p.m. y que varias agencias respondieron.
La policía aconsejó a la gente que evitara la zona mientras cerraban las carreteras.
La portavoz del hospital St. Luke’s Magic Valley, Taylor Marschner, declaró que el centro médico estaba “colaborando estrechamente con las fuerzas del orden y los servicios de emergencia para gestionar la situación”.
Twin Falls, una ciudad de aproximadamente 56,000 habitantes, se encuentra a unas 127 millas al sureste de Boise y a unas 74 millas al norte de la frontera con Nevada.
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