Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Impactante robo en joyería de Yauco: radican faltas contra un menor de 17 años

La cooperación ciudadana tras la difusión de imágenes de seguridad permitió identificar al joven, indicó la Policía

27 de junio de 2026 - 11:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía difundió estas imágenes del robo a una joyería en Yauco. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una investigación de la División de Propiedad y Fraude (REPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce culminó en la formulción de faltas contra un menor por presuntamente participar en el robo de una joyería en el municipio de Yauco.

RELACIONADAS

Según el informe de la Policía, el adolescente, de 17 años y vecino de Cabo Rojo, enfrenta violaciones a los artículos 195A (escalamiento agravado), 182 (apropiación ilegal agravada) y 199 (daños) del Código Penal, tras los hechos ocurridos el 26 de junio.

Según la investigación, el menor, junto a otras tres personas, presuntamente encapuchados y vestidos de negro con guantes, rompieron uno de los cristales de la Joyería La Mia, ubicada en el Paseo del Café en Yauco, logrando acceso al interior del establecimiento.

Una vez dentro del establecimiento, dañaron supuestamente varios mostradores y se apropiaron ilegalmente de mercancía valorada en aproximadamente $3,000. Posteriormente, huyeron del lugar en un vehículo Mitsubishi Mirage gris de cuatro puertas.

La Policía indicó que, gracias a la publicación de imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas a medios de comunicación, ciudadanos lograron identificar al menor, facilitando su intervención.

El caso fue consultado por el agente Nolan Raffucci con el procurador Emmanuel Vázquez Torres, quien instruyó la radicación de las faltas correspondientes.

La prueba fue presentada ante la jueza Carlia N. Soto Padua, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa en todas las faltas imputadas y ordenó el ingreso del menor al Centro de Tratamiento Social (CTS) en Ponce.

La vista de estatus fue pautada para el 29 de junio.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICYauco
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: