Impactante robo en joyería de Yauco: radican faltas contra un menor de 17 años

Una investigación de la División de Propiedad y Fraude (REPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce culminó en la formulción de faltas contra un menor por presuntamente participar en el robo de una joyería en el municipio de Yauco.

Según el informe de la Policía, el adolescente, de 17 años y vecino de Cabo Rojo, enfrenta violaciones a los artículos 195A (escalamiento agravado), 182 (apropiación ilegal agravada) y 199 (daños) del Código Penal, tras los hechos ocurridos el 26 de junio.

Según la investigación, el menor, junto a otras tres personas, presuntamente encapuchados y vestidos de negro con guantes, rompieron uno de los cristales de la Joyería La Mia, ubicada en el Paseo del Café en Yauco, logrando acceso al interior del establecimiento.

Una vez dentro del establecimiento, dañaron supuestamente varios mostradores y se apropiaron ilegalmente de mercancía valorada en aproximadamente $3,000. Posteriormente, huyeron del lugar en un vehículo Mitsubishi Mirage gris de cuatro puertas.

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La Policía indicó que, gracias a la publicación de imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas a medios de comunicación, ciudadanos lograron identificar al menor, facilitando su intervención.

El caso fue consultado por el agente Nolan Raffucci con el procurador Emmanuel Vázquez Torres, quien instruyó la radicación de las faltas correspondientes.

La prueba fue presentada ante la jueza Carlia N. Soto Padua, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa en todas las faltas imputadas y ordenó el ingreso del menor al Centro de Tratamiento Social (CTS) en Ponce.