Por una “deuda de drogas” de $8: hombre denuncia que le robaron su vehículo en Vista Hermosa
Los hechos ocurrieron el 24 de junio en el mencionado residencial
27 de junio de 2026 - 10:40 AM
27 de junio de 2026 - 10:40 AM
La Policía investiga una querella de robo reportada el viernes, por hechos ocurridos en el residencial público Vista Hermosa, en San Juan.
Según el querellante, un hombre de 50 años y vecino de San Juan, los hechos ocurrieron el miércoles, 24 de junio, a eso de las 11:00 p.m., cuando acudió al residencial.
El perjudicado alegó que, mientras se encontraba en el lugar, otro hombre, en tono intimidante y agresivo, lo despojó de su Toyota Yaris rojo, del año 2014 y con la tablilla IMV-503, por una “alegada deuda de drogas de $8″.
La Uniformada indicó que el perjudicado resultó ileso.
El agente Robert Figueroa, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para la continuación de la pesquisa.
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