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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Por una “deuda de drogas” de $8: hombre denuncia que le robaron su vehículo en Vista Hermosa

Los hechos ocurrieron el 24 de junio en el mencionado residencial

27 de junio de 2026 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Residencial Vista Hermosa. ((Archivo/El Nuevo Día))
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga una querella de robo reportada el viernes, por hechos ocurridos en el residencial público Vista Hermosa, en San Juan.

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Según el querellante, un hombre de 50 años y vecino de San Juan, los hechos ocurrieron el miércoles, 24 de junio, a eso de las 11:00 p.m., cuando acudió al residencial.

El perjudicado alegó que, mientras se encontraba en el lugar, otro hombre, en tono intimidante y agresivo, lo despojó de su Toyota Yaris rojo, del año 2014 y con la tablilla IMV-503, por una “alegada deuda de drogas de $8″.

La Uniformada indicó que el perjudicado resultó ileso.

El agente Robert Figueroa, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para la continuación de la pesquisa.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock
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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobosSan Juan
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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