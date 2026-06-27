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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violenta madrugada en Barceloneta: asesinan a un hombre en la PR-682

El occiso fue identificado como Xavier Hernández Acevedo, de 34 años

27 de junio de 2026 - 9:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
A file image of the scene of the double crime. (Archivo .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a las 12:23 a.m. de este sábado en hechos reportados en la carretera PR-682, kilómetro 0.3, en el municipio de Barceloneta.

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Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Barceloneta, fueron alertados a esa hora a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el hallazgo de una persona tendida sobre el pavimento.

Al llegar a la escena, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala. El occiso fue identificado como Xavier Hernández Acevedo, de 34 años y residente de Barceloneta.

El agente Mario Montesino, del Distrito de Barceloneta, realizó la investigación preliminar, mientras que la oficial Joyce Moody, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, junto al sargento Adalberto Santiago, asumieron la pesqusa bajo la supervisión de la fiscal Daisy Quintero.

La fiscal ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.

Xavier Hernández Acevedo de 34 años, vecino de Barceloneta.
Xavier Hernández Acevedo de 34 años, vecino de Barceloneta. (Suministrada)

Las autoridades indicaron que el fallecido poseía expediente criminal.

La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si posee información que ayude al esclarecimiento del caso. También pueden comunicarse a través de la red social X en @PRPDNoticias o en Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsesinatosBarceloneta
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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