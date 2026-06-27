Violenta madrugada en Barceloneta: asesinan a un hombre en la PR-682

Un hombre fue asesinado a las 12:23 a.m. de este sábado en hechos reportados en la carretera PR-682, kilómetro 0.3, en el municipio de Barceloneta.

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Barceloneta, fueron alertados a esa hora a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el hallazgo de una persona tendida sobre el pavimento.

Al llegar a la escena, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala. El occiso fue identificado como Xavier Hernández Acevedo, de 34 años y residente de Barceloneta.

El agente Mario Montesino, del Distrito de Barceloneta, realizó la investigación preliminar, mientras que la oficial Joyce Moody, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, junto al sargento Adalberto Santiago, asumieron la pesqusa bajo la supervisión de la fiscal Daisy Quintero.

La fiscal ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.

Xavier Hernández Acevedo de 34 años, vecino de Barceloneta. (Suministrada)

Las autoridades indicaron que el fallecido poseía expediente criminal.