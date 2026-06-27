Espeluznante crimen en Hato Rey: hallan cadáver con heridas de bala y arma blanca en una rotonda
El occiso fue descrito por las autoridades como un hombre de 25 a 30 años
27 de junio de 2026 - 9:20 AM
27 de junio de 2026 - 9:20 AM
Un hombre fue asesinado en la madrugada de este lunes en la rotonda de la calle Marginal, salida a la avenida Jesús T. Piñero, en Hato Rey.
De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre un cuerpo en el pavimento.
Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cadáver baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.
Según la Uniformada, el cuerpo también presentaba heridas de arma blanca.
El occiso fue descrito como un hombre de 25 a 30 años, de tez blanca, pelo negro lacio y con bigote y pelo debajo de los labios. Además, tiene una estatura estimada de cinco pies con seis pulgadas (5’6″) y un peso aproximado de 150 libras.
Al momento de ser hallado, vestía un pantalón corto crema deportivo, una camiseta blanca con diseño marrón y tenis verdes.
El agente Alexis Feliciano Matías investigó junto a la fiscal María Teresa Soler, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: