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Espeluznante crimen en Hato Rey: hallan cadáver con heridas de bala y arma blanca en una rotonda

El occiso fue descrito por las autoridades como un hombre de 25 a 30 años

27 de junio de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Alexis Feliciano Matías investigó junto a la fiscal María Teresa Soler, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF). (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la madrugada de este lunes en la rotonda de la calle Marginal, salida a la avenida Jesús T. Piñero, en Hato Rey.

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De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre un cuerpo en el pavimento.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cadáver baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.

Según la Uniformada, el cuerpo también presentaba heridas de arma blanca.

El occiso fue descrito como un hombre de 25 a 30 años, de tez blanca, pelo negro lacio y con bigote y pelo debajo de los labios. Además, tiene una estatura estimada de cinco pies con seis pulgadas (5’6″) y un peso aproximado de 150 libras.

Al momento de ser hallado, vestía un pantalón corto crema deportivo, una camiseta blanca con diseño marrón y tenis verdes.

El agente Alexis Feliciano Matías investigó junto a la fiscal María Teresa Soler, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

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Breaking NewsHato ReyPolicía de Puerto RicoAsesinatos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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