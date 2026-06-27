Espeluznante crimen en Hato Rey: hallan cadáver con heridas de bala y arma blanca en una rotonda

Un hombre fue asesinado en la madrugada de este lunes en la rotonda de la calle Marginal, salida a la avenida Jesús T. Piñero, en Hato Rey.

De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre un cuerpo en el pavimento.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cadáver baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.

Según la Uniformada, el cuerpo también presentaba heridas de arma blanca.

El occiso fue descrito como un hombre de 25 a 30 años, de tez blanca, pelo negro lacio y con bigote y pelo debajo de los labios. Además, tiene una estatura estimada de cinco pies con seis pulgadas (5’6″) y un peso aproximado de 150 libras.

Al momento de ser hallado, vestía un pantalón corto crema deportivo, una camiseta blanca con diseño marrón y tenis verdes.