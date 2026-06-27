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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos personas cerca de un establecimiento en Gurabo

Una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alerto a la Policía sobre una situación sospechosa

27 de junio de 2026 - 9:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Una de las víctimas fue encontrada en el interior de un vehículo, mientras que la segunda víctima fue ubicada cerca del automóvil.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Dos hombres fueron asesinados en la noche de este viernes cerca de un establecimiento ubicado en la carretera PR-189, en la jurisdicción de Gurabo.

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El informe preliminar de la Policía resaltó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 realizada a las 8:52 p.m. alertó sobre una “situación sospechosa” en la parte posterior del establecimiento Formula Fun Trampoline Park.

Los agentes que respondieron encontraron los cuerpos de dos hombres que fallecieron en la escena tras recibir heridas de proyectil de bala. Una de las víctimas fue encontrada en el interior de un Toyota blanco de 2010 (no se identificó el modelo), mientras que la segunda víctima se ubicó cerca del automóvil.

De momento, la Policía no ha identificado a las víctimas.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas están a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía de Caguas.

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Breaking NewsGuraboAsesinatosPolicía de Puerto RicoDivisión de HomicidiosCICDepartamento de Justicia
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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