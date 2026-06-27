Asesinan a dos personas cerca de un establecimiento en Gurabo

Dos hombres fueron asesinados en la noche de este viernes cerca de un establecimiento ubicado en la carretera PR-189, en la jurisdicción de Gurabo.

El informe preliminar de la Policía resaltó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 realizada a las 8:52 p.m. alertó sobre una “situación sospechosa” en la parte posterior del establecimiento Formula Fun Trampoline Park.

Los agentes que respondieron encontraron los cuerpos de dos hombres que fallecieron en la escena tras recibir heridas de proyectil de bala. Una de las víctimas fue encontrada en el interior de un Toyota blanco de 2010 (no se identificó el modelo), mientras que la segunda víctima se ubicó cerca del automóvil.

De momento, la Policía no ha identificado a las víctimas.