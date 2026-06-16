“De alta peligrosidad”: Policía busca a 25 fugitivos por asesinato

La Policía solicitó la cooperación de la ciudadanía, este martes, para dar con el paradero de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por asesinatos ocurridos en distintos municipios de la isla.

De acuerdo con la Uniformada, dichos fugitivos son considerados de alta peligrosidad. Algunos son buscados desde hace años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por crímenes cometidos durante este año.

“Cada uno de estos fugitivos representa una deuda pendiente con las víctimas, sus familiares y nuestras comunidades. No descansaremos hasta que sean llevados ante la justicia”, expresó en declaraciones escritas el superintendente de la Policía, Joseph González.

“Su cooperación puede ser determinante para evitar nuevos actos violentos y para brindarles tranquilidad a las familias afectadas”, añadió González.

Los fugitivos buscados por las autoridades son: