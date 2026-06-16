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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“De alta peligrosidad”: Policía busca a 25 fugitivos por asesinato

La Uniformada solicitó ayuda para localizar a los prófugos, algunos buscados desde hace años y con fianzas que alcanzan los $4 millones

16 de junio de 2026 - 10:31 AM

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Contra los 25 pesan órdenes de arresto. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía solicitó la cooperación de la ciudadanía, este martes, para dar con el paradero de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por asesinatos ocurridos en distintos municipios de la isla.

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De acuerdo con la Uniformada, dichos fugitivos son considerados de alta peligrosidad. Algunos son buscados desde hace años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por crímenes cometidos durante este año.

“Cada uno de estos fugitivos representa una deuda pendiente con las víctimas, sus familiares y nuestras comunidades. No descansaremos hasta que sean llevados ante la justicia”, expresó en declaraciones escritas el superintendente de la Policía, Joseph González.

“Su cooperación puede ser determinante para evitar nuevos actos violentos y para brindarles tranquilidad a las familias afectadas”, añadió González.

Los fugitivos buscados por las autoridades son:

  • Javier M. Umpierre Escalante: acusado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.
  • Juan Santos Rivera: acusado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.
  • Alfredo Atanacio Rosado: acusado de causar la muerte de Carlos I. Calderón Rosado en Toa Alta. Tiene una fianza de $1,150,000 y es buscado desde el 4 de mayo de 2021.
  • Daniel A. Cuevas González: acusado de causar la muerte de Jason Díaz Torres en Morovis. Tiene una fianza de $4,000,000 y es buscado desde el 5 de mayo de 2026.
  • Johnny Pérez Méndez: acusado de causar la muerte de Abisail Román Mendoza en Quebradillas. Tiene una fianza de $2,500,000 y es buscado desde el 12 de marzo de 2026.
  • Jordan Lugo Méndez: acusado de causar la muerte de Daniel Morales González y Roberto Medina Vélez en Lajas. Tiene una fianza de $3,300,000 y es buscado desde el 5 de noviembre de 2025.
  • Ramón del Valle González: acusado de causar la muerte de Lexis Yaniel Falú Clemente en Carolina. Tiene una fianza de $300,000 y es buscado desde el 31 de marzo de 2025.
  • Carlos J. Rivera Otero: acusado de causar la muerte de Jason Díaz Torres en Morovis. Tiene una fianza de $4,000,000 y es buscado desde el 5 de mayo de 2026.
  • Alexander Vega Medina: acusado de causar la muerte de Jeremy Javier Castro Rodríguez en Ponce. Tiene una fianza de $1,270,000 y es buscado desde el 24 de mayo de 2026.
  • Juan O. Peraza Jiménez: acusado de causar la muerte de John Vadis Rivera en Mayagüez. Tiene una fianza de $2,000,000 y es buscado desde el 30 de enero de 2026.
  • Luis E. Ortiz Rodríguez: acusado de causar la muerte de Jonathan Cruz Crispín en Gurabo. Tiene una fianza de $2,100,000 y es buscado desde el 10 de mayo de 2018.
  • Christopher de Jesús Llera: acusado de causar la muerte de Juan Luis Castro Ortiz en Patillas. Tiene una fianza de $900,000 y es buscado desde el 29 de enero de 2019.
  • Luis E. González Martínez: acusado de causar la muerte de Hilda Padilla Romero en Guaynabo. La fianza no está disponible y es buscado desde el 22 de noviembre de 2019.
  • Carlos J. Delgado Monge: acusado de causar la muerte de Shakira Colón Rabel en Trujillo Alto. Tiene una fianza de $2,100,000 y es buscado desde el 2 de febrero de 2022.
  • Leonardo Reyes Colón: acusado de causar la muerte de Elisamuel Reyes García en Salinas. Tiene una fianza de $1,000,000 y es buscado desde el 27 de diciembre de 2018.
  • Ángel L. Resto Mojica: acusado de asesinato. Según la Policía, se cortó el grillete electrónico mientras se ventilaba el juicio. Tiene una fianza de $2,600,000 y es buscado desde el 22 de septiembre de 2023.
  • Wilson G. Martínez Guzmán: acusado de causar la muerte de Ángel Villegas Guzmán en Guaynabo. Tiene una fianza de $600,000 y es buscado desde el 3 de octubre de 2016.
  • Eleazar Ríos Tirado: acusado de causar la muerte de Carlos Bonet Serrano en Arecibo. Tiene una fianza de $3,000,000 y es buscado desde el 8 de enero de 2026.
  • Roniel Ruiz Rivera: acusado de causar la muerte de Juan Dennis González en Las Piedras. Tiene una fianza de $3,000,000 y es buscado desde el 26 de octubre de 2020.
  • Luis A. Rohena Rivera: acusado de causar la muerte de Jeremy González Morales en Juncos. Tiene una fianza de $1,950,000 y es buscado desde el 5 de diciembre de 2022.
  • Javier Núñez Ariaga: acusado de causar la muerte de Richard José Ortiz Fernández en Coamo. Tiene una fianza de $900,000 y es buscado desde el 11 de julio de 2025.
  • Brandon Quiles Santos: acusado de causar la muerte de José Anuel Rivera Rojas en Ciales. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 23 de octubre de 2019.
  • Jonathan Prado Torres: acusado de causar la muerte de Julián Luis Rodríguez Milián en Bayamón. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 4 de marzo de 2022.
  • Ronald Aponte Castillo: acusado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
  • Jabdiel Cruz Cartagena: acusado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosFugitivos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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