Policía pide ayudar para encontrar a hombre desaparecido en San Juan

Agentes de la Policía solicitaron la cooperación de la ciudadanía para localizar a un hombre que fue visto por última vez el 11 de junio en la avenida Juan Ponce de León, en Santurce, San Juan.

Según la Uniformada, William Núñez Rivera, de 67 años, fue reportado desaparecido por su pareja.

Este fue descrito como de tez trigueña, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″), peso aproximado de 140 libras, de ojos color marrón y cabello negro.

Como seña particular, las autoridades señalaron que posee barba y utiliza espejuelos.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa, pantalón corto y tenis deportivos, todos de color negro.