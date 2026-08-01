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Sismo de magnitud 4.7 sacude a la ciudad de Nápoles

Al menos ocho personas resultaron heridas mientras se reportaron numerosos daños estructurales

1 de agosto de 2026 - 10:12 PM

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Al menos ocho personas resultaron heridas leves y se cuentan numerosos daños y la interrupción de algunos trenes este viernes a consecuencia de un terremoto de magnitud 4.7 en la provincia de Nápoles. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma- Al menos ocho personas resultaron heridas leves y se cuentan numerosos daños y la interrupción de algunos trenes este viernes a consecuencia de un terremoto de magnitud 4.7 en la provincia de Nápoles, el mayor registrado en esa zona en los últimos 40 años, informó el cuerpo de Protección Civil italiano.

Este temblor se produjo a seis kilómetros de Nápoles, en la zona de Campos Flégreos a las 19:46 horas en la localidad de Pozzuoli y se sintió claramente en la ciudad de Nápoles y también en municipios de la provincia, donde las personas salieron aterrorizadas a las calles.

Según medios italianos, el temblor ha provocado el derrumbe de la fachada de un edificio en Pozzuoli y varios derrumbes de cornisas y yeso entre esa localidad y la de Bagnoli, que no han afectado a los residentes.

Al menos ocho personas resultaron heridas leves y se cuentan numerosos daños y la interrupción de algunos trenes este viernes a consecuencia de un terremoto de magnitud 4.7 en la provincia de Nápoles.
Al menos ocho personas resultaron heridas leves y se cuentan numerosos daños y la interrupción de algunos trenes este viernes a consecuencia de un terremoto de magnitud 4.7 en la provincia de Nápoles. (Agencia EFE)

Además se produjeron cortes de luz desde Pizzofalcone hasta Fuorigrotta y los bomberos están recibiendo decenas de llamadas por ascensores atascados en edificios o derrumbes.

El Ayuntamiento de Pozzuoli activó el Centro de Operaciones Municipales (COC) para coordinar todas las actividades de vigilancia y asistencia a la población.

El tráfico ferroviario en las líneas de Cumana y Circumflegrea se ha suspendido temporalmente para realizar las comprobaciones necesarias, anunció EAV, la empresa de transporte público de la región de Campania.

Esta es una zona de alta actividad sísmica: el Golfo de Nápoles se encuentra entre el gran volcán Vesubio y los Campos Flégreos, una caldera con una veintena de cráteres, muchos bajo el mar, denominada así (tierra ardiente) por los antiguos griegos.

Al menos ocho personas resultaron heridas leves y se cuentan numerosos daños y la interrupción de algunos trenes este viernes a consecuencia de un terremoto de magnitud 4.7 en la provincia de Nápoles.
Al menos ocho personas resultaron heridas leves y se cuentan numerosos daños y la interrupción de algunos trenes este viernes a consecuencia de un terremoto de magnitud 4.7 en la provincia de Nápoles. (Agencia EFE)

Los Campos Flégreos y sus ciudades, en las que viven medio millón de personas, atraviesen una fase de ‘bradisismo’, un fenómeno que aumenta el nivel del suelo en función del gas y magma acumulado en las profundidades.

Los temblores más significativos, antes del evento de esta noche, se remontan al 12 de marzo y al 30 de junio de 2025, cuando se registró una magnitud de 4.6.

El Gobierno explicó en una nota que la primera ministra, Giorgia Meloni, está en contacto permanente con el Ministro de Protección Civil, Nello Musumeci y el delegado del Gobierno de Nápoles, Michele di Bari, para supervisar la situación y se ha convocado la Unidad de Crisis para coordinar la supervisión y la respuesta tras el terremoto.

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