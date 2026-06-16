En condición grave conductor que quedó pillado tras choque con camión cisterna en Moca
Según la Policía, el joven de 28 años presuntamente invadió el carril contrario
16 de junio de 2026 - 9:43 AM
16 de junio de 2026 - 9:43 AM
Un hombre de 28 años resultó gravemente herido tras quedar pillado en su vehículo durante un choque contra un camión cisterna ocurrido este martes en la carretera 110, en Moca.
De acuerdo con el informe de la Policía, el accidente fue reportado a eso de las 6:39 a.m. en el kilómetro 18.8 del barrio Centro.
Según datos preliminares, el joven conducía una Nissan Frontier verde, del año 2022, cuando presuntamente invadió el carril contrario e impactó con la parte frontal de su vehículo el lado izquierdo de un camión cisterna International 4000.
Como resultado de la colisión, quedó pillado en el vehículo y sufrió heridas de gravedad.
La Uniformada indicó que el perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico y luego sería referido a un hospital del área metropolitana.
Personal del distrito policiaco de Moca continúa con la investigación.
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