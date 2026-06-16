Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición grave conductor que quedó pillado tras choque con camión cisterna en Moca

Según la Policía, el joven de 28 años presuntamente invadió el carril contrario

16 de junio de 2026 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal del distrito policiaco de Moca continúa con la investigación. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 28 años resultó gravemente herido tras quedar pillado en su vehículo durante un choque contra un camión cisterna ocurrido este martes en la carretera 110, en Moca.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe de la Policía, el accidente fue reportado a eso de las 6:39 a.m. en el kilómetro 18.8 del barrio Centro.

Según datos preliminares, el joven conducía una Nissan Frontier verde, del año 2022, cuando presuntamente invadió el carril contrario e impactó con la parte frontal de su vehículo el lado izquierdo de un camión cisterna International 4000.

Como resultado de la colisión, quedó pillado en el vehículo y sufrió heridas de gravedad.

La Uniformada indicó que el perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico y luego sería referido a un hospital del área metropolitana.

Personal del distrito policiaco de Moca continúa con la investigación.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoMocaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: