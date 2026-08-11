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Retiran 665,000 Toyota Camry por una falla que podría dejar inactivos los indicadores de seguridad

La mayoría de estos autos fueron vendidos en Estados Unidos

11 de agosto de 2026 - 1:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Concesionario de Toyota, 30 de abril de 2026, en Nashua, N.H. (Foto AP/Charles Krupa, archivo) (Charles Krupa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toyota está retirando del mercado unos 655,000 vehículos Camry en todo el mundo, confirmó el fabricante de automóviles el martes, debido a un error en la pantalla que puede desactivar indicadores de seguridad como las direccionales y las luces intermitentes de emergencia durante el arranque.

La mayoría de los autos ahora retirados se vendieron en Estados Unidos, donde están afectados más de 508,000 Camry Hybrid de los años modelo 2025-2026.

Según documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), estos vehículos están equipados con un panel de instrumentos de 17.8 centímetros (7 pulgadas) que puede quedar en blanco al arrancar. Y, además de las direccionales y las luces intermitentes de emergencia, ciertas alertas como los recordatorios del cinturón de seguridad y los avisadores de “llave dejada en el encendido” también podrían no funcionar.

El Porsche Cayenne Coupé Electric representa la evolución deportiva de los vehículos deportivos utilitarios (SUV) eléctricos de Porsche, inspirado directamente en la silueta del legendario Porsche 911.En su interior, el Porsche Cayenne Coupé Electric integra el sistema Porsche Driver Experience con pantallas digitales avanzadas, personalización mediante ‘widgets’ y funciones como ‘head-up display’ con realidad aumentada. El concepto “Driving Lounge” se ve reflejado en el diseño interior del Lexus TZ, creando una cabina extremadamente silenciosa y espaciosa con materiales sostenibles como superficies de bambú, materiales de origen vegetal y aluminio reciclado, entre otros.
1 / 12 | Autos que llegarán a Puerto Rico en 2026. El Porsche Cayenne Coupé Electric representa la evolución deportiva de los vehículos deportivos utilitarios (SUV) eléctricos de Porsche, inspirado directamente en la silueta del legendario Porsche 911. - Suministrada

Estas fallas aumentan los riesgos de choque, tanto para los conductores que quizá no puedan ver los indicadores de advertencia como para “la capacidad de otros usuarios de la vía de reconocer la intención del conductor de cambiar de dirección o señalar un peligro del vehículo”, advirtió la NHTSA.

Toyota Motor North America, con sede en Texas —una filial del fabricante japonés de mayor tamaño—, indicó que notificará a todos los propietarios conocidos de los Camry afectados para que lleven sus vehículos a un concesionario certificado. Para solucionar el problema, esos concesionarios proporcionarán posteriormente una actualización de software sin costo.

Las cartas a los propietarios serán enviadas por correo a partir del 21 de septiembre en Estados Unidos, y Toyota espera completar esas notificaciones a inicios de octubre. Mientras tanto, los clientes pueden consultar las herramientas de búsqueda de retiros en línea de la NHTSA y de Toyota para ver si su auto está afectado.

Toyota confirmó a The Associated Press por correo electrónico el martes que su retiro del mercado afecta a mercados de Norteamérica, Oriente Medio, Asia y algunos países de otras regiones. La empresa señaló que los vehículos impactados a nivel mundial se produjeron entre diciembre de 2023 y julio de 2026, en tres plantas ubicadas en Estados Unidos, Japón y Tailandia.

Para más información, los clientes pueden visitar el sitio web de Toyota o comunicarse con atención al cliente al 1-800-331-4331.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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