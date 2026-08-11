¿Llovió para la cuenca de Carraízo? Esto dijo el Servicio Nacional de Meteorología

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Con la sequía todavía afectando las reservas y el racionamiento vigente para los abonados de Carraízo, la atención se mantiene puesta, día tras día, sobre cualquier posibilidad de lluvia que ayude a aliviar las condiciones del embalse.

Este martes, esa precipitación sí alcanzó sectores de su cuenca. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que la onda tropical sobre la región dejó entre una y dos pulgadas de lluvia, con acumulaciones aisladas de hasta 2 a 2.5 pulgadas, según estimados preliminares de radar.

La meteoróloga María Novoa, del SNM, explicó a El Nuevo Día que durante el transcurso de la mañana se observó abundante actividad de lluvia sobre la mitad este de Puerto Rico, particularmente en municipios del interior como San Lorenzo, Caguas, Juncos y Las Piedras, que forman parte de la cuenca que alimenta el embalse.

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“En la cuenca ha llovido, definitivamente”, sostuvo.

No obstante, Novoa recalcó que los acumulados corresponden a estimados de radar y todavía deben compararse con mediciones de pluviómetros antes de considerarse cifras oficiales.

1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo 1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. Alejandro Granadillo Compartir

Los aguaceros también provocaron aumentos en algunos de los cuerpos de agua que alimentan la cuenca. Según la científica, sensores ubicados en distintos puntos registraron incrementos en los niveles del río Turabo, Río Grande, río Cagüitas y el área de Bairoa, en Caguas.

“Varios sensores en diferentes partes de la cuenca vieron un aumento, y es debido a esos aguaceros que se movieron”, indicó.

Sin embargo, la meteoróloga advirtió que la precipitación recibida este martes todavía está lejos de ser suficiente para aliviar de manera significativa el déficit que enfrenta Carraízo.

“Necesitamos esto como cinco o seis veces más. La realidad es que necesitamos mucho más que eso para aliviar este problema de la sequía”, expresó.

Aun así, destacó que la lluvia cayó precisamente sobre una de las zonas donde más se necesita.

“Pero algo es algo. Por lo menos llovió sobre la cuenca, que es bastante productivo”, añadió.

El déficit de precipitación acumulado en la cuenca de Carraízo ronda entre 12 y 15 pulgadas, explicó previamente a este medio el hidrólogo del SNM, Emanuel Rodríguez.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

La cuenca comprende sectores de San Lorenzo, Caguas, Trujillo Alto, Juncos, Gurabo, Aguas Buenas y Las Piedras, y recoge agua de distintos ríos y tributarios que eventualmente desembocan en el embalse.

Rodríguez había advertido que Carraízo “ha perdido más agua de la que ha podido ganar en los pasados tres o cuatro meses” y que, para comenzar a revertir ese déficit, sería necesario recibir precipitación sostenida y distribuida sobre la región.

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Para dejar sin efecto el plan de racionamiento que mantiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el nivel del embalse tendría que aumentar, al menos, hasta 38.50 metros, lo que lo devolvería a la fase de observación.

Podría llover nuevamente el miércoles

Novoa explicó que la actividad más fuerte sobre la cuenca de Carraízo parece haber ocurrido durante la mañana y cerca del mediodía de este martes.

Para el miércoles, todavía podría quedar suficiente humedad disponible para favorecer nuevos aguaceros, aunque aclaró que no necesariamente se repetirá el mismo patrón.

“Pudiéramos ver un poco de nueva actividad de lluvia mañana. Todo va a depender de cómo se encuentren las condiciones, si son favorables para esos aguaceros que pudieran moverse sobre la cuenca”, señaló.