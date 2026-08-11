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Monitoreo diario: Carraízo pierde otros cinco centímetros mientras 13 embalses registran descensos

Solo cuatro de las 19 reservas monitoreadas por la AAA registraron aumentos, mientras dos se mantuvieron sin cambios

11 de agosto de 2026 - 7:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Otros 11 embalses se mantienen en el nivel de seguridad, clasificación que significa que existe suficiente agua disponible para satisfacer la demanda. (Alejandro Granadillo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes, mientras cuatro reflejaron aumentos y otros dos se mantuvieron sin cambios, según la gráfica más reciente publicada por la corporación pública.

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Entre las reservas que continuaron perdiendo agua figura el embalse Carraízo, que descendió cinco centímetros hasta alcanzar una lectura de 37.43 metros, en momentos en que Puerto Rico atraviesa condiciones de sequía y los abonados que se suplen de este sistema permanecen bajo un plan de racionamiento.

Carraízo continúa clasificado en el nivel de “ajustes operacionales”, al igual que el embalse Cidra, que perdió dos centímetros y se ubicó en 400.10 metros.

Mientras, otros cinco embalses permanecen bajo el nivel de observación. Esta categoría sirve de advertencia a la AAA ante una reducción en la reserva, aunque todavía existe agua suficiente para suplir la demanda de los clientes.

Entre estos se encuentra La Plata, en Toa Alta, que experimentó una reducción de nueve centímetros y ahora se sitúa en 46.20 metros.

Carraízo y Cidra continúan en "ajustes operacionales".
Carraízo y Cidra continúan en "ajustes operacionales". (AAA)

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, descartó el lunes que, por el momento, se contemple un racionamiento para los abonados que se suplen de La Plata, aunque advirtió que la reserva permanece bajo estricta vigilancia y que cualquier determinación futura dependerá del comportamiento climatológico durante las próximas semanas.

También bajo observación se encuentra Río Blanco, en Naguabo, que bajó ocho centímetros hasta 25.33 metros, mientras el embalse Fajardo perdió cinco centímetros y registró una lectura de 47.37 metros.

Por su parte, Matrullas, en Orocovis, permaneció sin cambios en 732.99 metros, mientras Guayabal, en Juana Díaz, descendió dos centímetros hasta 102.24 metros.

Once reservas permanecen en nivel de seguridad

Otros 11 embalses se mantienen en el nivel de seguridad, clasificación que significa que existe suficiente agua disponible para satisfacer la demanda.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

Entre estos, Toa Vaca, en Villalba, perdió dos centímetros y se ubicó en 147.51 metros, mientras Carite, en Guayama, descendió un centímetro hasta 541.96 metros.

El embalse Patillas bajó cuatro centímetros, para una lectura de 63.69 metros, mientras Garzas, en Adjuntas, permaneció sin cambios en 736.06 metros.

En contraste, Guayo, en Lares, aumentó cuatro centímetros hasta alcanzar los 442.95 metros.

El descenso más pronunciado entre las reservas reportadas este martes ocurrió en Luchetti, en Yauco, que perdió 15 centímetros y quedó en 171.00 metros. En ese mismo municipio, el embalse Loco registró el mayor aumento de la jornada, al subir 28 centímetros hasta 69.79 metros.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

Por otro lado, Dos Bocas, en Arecibo, bajó ocho centímetros y se situó en 89.33 metros, mientras Caonillas, en Utuado, aumentó un centímetro hasta 250.77 metros.

Asimismo, Guajataca, en Quebradillas, perdió dos centímetros y registró 195.97 metros, y Cerrillos, en Ponce, descendió cinco centímetros hasta 168.12 metros.

El único embalse que permanece en condición de desborde es Guineo, en Orocovis, que aumentó un centímetro y alcanzó una lectura de 902.41 metros.

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Breaking NewsEmbalse CarraízoEmbalse La PlataEmbalsesAAASequía en Puerto RicoSequíaagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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