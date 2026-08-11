Monitoreo diario: Carraízo pierde otros cinco centímetros mientras 13 embalses registran descensos

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes, mientras cuatro reflejaron aumentos y otros dos se mantuvieron sin cambios, según la gráfica más reciente publicada por la corporación pública.

Entre las reservas que continuaron perdiendo agua figura el embalse Carraízo, que descendió cinco centímetros hasta alcanzar una lectura de 37.43 metros, en momentos en que Puerto Rico atraviesa condiciones de sequía y los abonados que se suplen de este sistema permanecen bajo un plan de racionamiento.

Carraízo continúa clasificado en el nivel de “ajustes operacionales”, al igual que el embalse Cidra, que perdió dos centímetros y se ubicó en 400.10 metros.

Mientras, otros cinco embalses permanecen bajo el nivel de observación. Esta categoría sirve de advertencia a la AAA ante una reducción en la reserva, aunque todavía existe agua suficiente para suplir la demanda de los clientes.

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Entre estos se encuentra La Plata, en Toa Alta, que experimentó una reducción de nueve centímetros y ahora se sitúa en 46.20 metros.

Carraízo y Cidra continúan en "ajustes operacionales". (AAA)

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, descartó el lunes que, por el momento, se contemple un racionamiento para los abonados que se suplen de La Plata, aunque advirtió que la reserva permanece bajo estricta vigilancia y que cualquier determinación futura dependerá del comportamiento climatológico durante las próximas semanas.

También bajo observación se encuentra Río Blanco, en Naguabo, que bajó ocho centímetros hasta 25.33 metros, mientras el embalse Fajardo perdió cinco centímetros y registró una lectura de 47.37 metros.

Por su parte, Matrullas, en Orocovis, permaneció sin cambios en 732.99 metros, mientras Guayabal, en Juana Díaz, descendió dos centímetros hasta 102.24 metros.

Once reservas permanecen en nivel de seguridad

Otros 11 embalses se mantienen en el nivel de seguridad, clasificación que significa que existe suficiente agua disponible para satisfacer la demanda.

1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo 1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. Alejandro Granadillo Compartir

Entre estos, Toa Vaca, en Villalba, perdió dos centímetros y se ubicó en 147.51 metros, mientras Carite, en Guayama, descendió un centímetro hasta 541.96 metros.

El embalse Patillas bajó cuatro centímetros, para una lectura de 63.69 metros, mientras Garzas, en Adjuntas, permaneció sin cambios en 736.06 metros.

En contraste, Guayo, en Lares, aumentó cuatro centímetros hasta alcanzar los 442.95 metros.

El descenso más pronunciado entre las reservas reportadas este martes ocurrió en Luchetti, en Yauco, que perdió 15 centímetros y quedó en 171.00 metros. En ese mismo municipio, el embalse Loco registró el mayor aumento de la jornada, al subir 28 centímetros hasta 69.79 metros.

1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello 1 / 7 Otro embalse en descenso: así luce La Plata El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. dennis rivera bello Compartir

Por otro lado, Dos Bocas, en Arecibo, bajó ocho centímetros y se situó en 89.33 metros, mientras Caonillas, en Utuado, aumentó un centímetro hasta 250.77 metros.

Asimismo, Guajataca, en Quebradillas, perdió dos centímetros y registró 195.97 metros, y Cerrillos, en Ponce, descendió cinco centímetros hasta 168.12 metros.