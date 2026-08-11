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Presidente de Colombia visita una de las ciudades más afectadas por el terremoto

Se reunió con el alcalde, Mauricio Salazar, quien le presentó un informe sobre los daños en una de las zonas más afectadas

11 de agosto de 2026 - 1:43 PM

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Varias personas esperan frente a una casa dañada tras un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró que el terremoto de San José de Palmar, que sacudió gran parte del país, dejó al menos 132 muertos y 572 heridos. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Pereira, Colombia- El recién electo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó este martes a la ciudad de Pereira, capital del departamento cafetero de Risaralda, uno de los más afectados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la víspera a la mayor parte del país.

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“Camino al Eje Cafetero para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer”, anunció esta mañana el mandatario en su cuenta de X.

El presidente, quien viajó acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, se reunió a su llegada con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien le presentó un informe sobre los daños en una de las zonas afectadas.

El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros.La noche y la madrugada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, transcurrieron entre sirenas, luces de vehículos de emergencia y familias que prefirieron permanecer en las calles ante el temor de regresar a sus viviendas.Cali volvió a recibir la luz del día, pero no amaneció solamente entre ruinas, amaneció contando a sus muertos, buscando a sus desaparecidos y tratando de entender cómo reconstruir una vida que, en apenas unos minutos, quedó partida entre los escombros.
1 / 10 | En imágenes: Cali despierta entre las ruinas y el dolor que dejó el terremoto. El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros. - Agencia EFE

Durante la conversación entre ambas autoridades, el mandatario consultó al alcalde cuáles eran las principales necesidades de la ciudad, mientras que Salazar le informó sobre la llegada de rescatistas.

El terremoto causó al menos 240 muertos en el país, según cifras preliminares, 90 de ellos en Risaralda, incluida su capital.

De la Espriella llegó a Pereira después de pasar anoche por Cali, capital del Valle del Cauca, otro de los departamentos afectados por el terremoto y donde suman al menos 130 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales ante la demora del Gobierno nacional en actualizar las cifras.

Anteriormente, el mandatario viajó a Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde se encuentra el municipio de San José del Palmar, epicentro del terremoto registrado a las 7:34 a.m., hora local, luego de instalar en Bogotá un puesto de mando para atender la emergencia.

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