Reabren tramo de la avenida Román Baldorioty de Castro cerrado tras caer madera de un camión
La Policía informó que ya culminaron las labores de limpieza y recogido
11 de agosto de 2026 - 12:02 PM
11 de agosto de 2026 - 12:02 PM
La Policía informó este martes que se restauró el flujo vehícular en el tramo de la avenida Román Baldorioty de Castro, en dirección hacia Carolina, que fue cerrado luego que parte de un cargamento de madera cayó a la vía de rodaje.
Según la Uniformada, “ya culminaron las labores de limpieza y recogido de la carga de madera que se viró(,) y el tránsito ya fluye con normalidad en el lugar”.
La Policía indicó, más temprano en el día, sobre el cierre del tramo a la altura del kilómetro 7.1.
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