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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reabren tramo de la avenida Román Baldorioty de Castro cerrado tras caer madera de un camión

La Policía informó que ya culminaron las labores de limpieza y recogido

11 de agosto de 2026 - 12:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parte del cargamento de madera cayó en la vía de rodaje. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía informó este martes que se restauró el flujo vehícular en el tramo de la avenida Román Baldorioty de Castro, en dirección hacia Carolina, que fue cerrado luego que parte de un cargamento de madera cayó a la vía de rodaje.

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Según la Uniformada, “ya culminaron las labores de limpieza y recogido de la carga de madera que se viró(,) y el tránsito ya fluye con normalidad en el lugar”.

La Policía indicó, más temprano en el día, sobre el cierre del tramo a la altura del kilómetro 7.1.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoExpreso Román Baldorioty de Castro
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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