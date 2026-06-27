En Arecibo: hallan el cadáver de un hombre baleado a orillas de una carretera

Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue localizado a eso de las 5:39 p.m. del viernes a orillas de la calle Martes, en el barrio San Francisco, en Arecibo.

Según la información preliminar de la Policía, agentes adscritos al Precinto 107 de Arecibo fueron alertados por un ciudadano sobre una persona tirada a orillas de la carretera.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba una herida de bala.

El occiso no ha sido identificado. Sin embargo, fue descrito como de tez blanca, cabello negro y gris, barba, con una estatura de aproximadamente cinco pies con cinco pulgadas (5′5″) y con un peso aproximado de 230 libras.

Al momento de ser hallado, vestía camisa y pantalón negro. De igual forma, las autoridades informaron que tenía un tatuaje con el nombre “Mariana Torres”.

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El agente Obed Mercado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, asumió la pesquisa bajo la supervisión de la sargento Rita Rosado.