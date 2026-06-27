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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Arecibo: hallan el cadáver de un hombre baleado a orillas de una carretera

Agentes fueron alertados por un ciudadano sobre una persona sobre el pavimento

27 de junio de 2026 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La fiscal Daisy Quintero ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue localizado a eso de las 5:39 p.m. del viernes a orillas de la calle Martes, en el barrio San Francisco, en Arecibo.

RELACIONADAS

Según la información preliminar de la Policía, agentes adscritos al Precinto 107 de Arecibo fueron alertados por un ciudadano sobre una persona tirada a orillas de la carretera.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba una herida de bala.

El occiso no ha sido identificado. Sin embargo, fue descrito como de tez blanca, cabello negro y gris, barba, con una estatura de aproximadamente cinco pies con cinco pulgadas (5′5″) y con un peso aproximado de 230 libras.

Al momento de ser hallado, vestía camisa y pantalón negro. De igual forma, las autoridades informaron que tenía un tatuaje con el nombre “Mariana Torres”.

El agente Obed Mercado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, asumió la pesquisa bajo la supervisión de la sargento Rita Rosado.

La fiscal Daisy Quintero ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

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Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto RicoArecibo
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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