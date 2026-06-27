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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Madrugada violenta: matan a tiros a adolescente de 17 años en Trujillo Alto

Las autoridades ocuparon múltiples casquillos de bala, abastecedores y municiones en la escena

27 de junio de 2026 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión a la fiscal Lenabel Alvarado, investigan los hechos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un menor de 17 años fue asesinado a tiros a eso de las 12:09 a.m. de este sábado en el estacionamiento del residencial Meridian Tower, en Trujillo Alto, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo del adolescente con múltiples heridas de bala, que le ocasionaron la muerte en el acto.

Según la Uniformada, la víctima fue identificada como Jonathan Kidany Torres Jiménez, residente en Trujillo Alto.

Como parte de la pesquisa, las autoridades ocuparon múltiples casquillos de bala, abastecedores y municiones en la escena.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión a la fiscal Lenabel Alvarado, investigan los hechos.

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Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto RicoTrujillo Alto
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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