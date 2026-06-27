Madrugada violenta: matan a tiros a adolescente de 17 años en Trujillo Alto

Un menor de 17 años fue asesinado a tiros a eso de las 12:09 a.m. de este sábado en el estacionamiento del residencial Meridian Tower, en Trujillo Alto, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo del adolescente con múltiples heridas de bala, que le ocasionaron la muerte en el acto.

Según la Uniformada, la víctima fue identificada como Jonathan Kidany Torres Jiménez, residente en Trujillo Alto.

Como parte de la pesquisa, las autoridades ocuparon múltiples casquillos de bala, abastecedores y municiones en la escena.