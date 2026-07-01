Pareja cumplirá sentencia de 75 años en prisión por patrón de abuso sexual contra tres menores
Angeline Lamboy Pérez y Emmanuel Lugo Ramos enfrentaron cargos de agresión sexual, actos lascivos y maltrato
1 de julio de 2026 - 9:51 PM
1 de julio de 2026 - 9:51 PM
Angeline Lamboy Pérez y Emmanuel Lugo Ramos cumplirán una sentencia de 75 años en prisión luego que un jurado en el Tribunal de Guayama los declaró culpables por cargos de actos lascivos, agresión sexual y maltrato contra tres menores.
El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que el patrón ocurrió entre agosto y diciembre de 2018, en Arroyo, contra los menores con edades de siete, nueve y 11 años.
Las fiscales Lorraine Acevedo Rodríguez y Natasha Martínez Rivera llevaron el caso contra Lamboy Pérez y Lugo Ramos. Al finalizar el juicio, el jurado declaró culpables a ambos acusados mediante veredicto unánime.
La jueza Carol M. Ortiz Rivera, del Tribunal de Guayama, sentenció a Lamboy Pérez y a Lugo Ramos a cumplir 75 años en prisión cada uno.
“La contundencia de esta sentencia de 75 años refleja las severas consecuencias que enfrentan quienes cometen delitos tan atroces contra nuestros menores. Estos tres niños debieron crecer en un entorno seguro y de protección, no de violencia ni de abuso, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en el escrito.
“Esta sentencia representa un acto de justicia para las víctimas y sus familias. Quienes atenten contra la seguridad, la dignidad y el bienestar de nuestros niños tendrán que asumir plenamente las consecuencias de sus actos”, añadió.
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