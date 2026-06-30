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Hallan causa para arresto contra hombre de Gurabo por alegado patrón de abuso sexual contra dos adolescentes

Contra Isabelo Santana Casul, de 44 años, pesan cargos de incesto, actos lascivos y agresión sexual

30 de junio de 2026 - 7:56 PM

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La cantidad de casos de abuso sexual en menores que se atienden mensualmente ronda los 60, no los 800 como dijo la legisladora. (Shutterstock)
El imputado supuestamente cometió los delitos contra las víctimas, menores de edad, entre el 2023 y 2025.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto, en la tarde de este martes, contra un hombre que, supuestamente, mantuvo un patrón de maltrato y abuso sexual contra dos familiares adolescentes.

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El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones ecritas, que las fiscales Liza Morales Jusino y Krystal Feliciano Vázquez, formularon 12 cargos contra Isabelo Santana Casul, de 44 años, por incesto, actos lascivos, agresión sexual mediante intimidación y violencia, uso de un arma de aire en la comisión de una agresión sexual y por un patrón de maltrato físico y emocional.

Colón Massó encontró causa para arresto en todos los cargjs y fijó una fianza global de $300,000 que Santana Casul no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, pautada para el 8 de julio.

Según la investigación de la agente Mariliza Dones Román, de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, el imputado supuestamente cometió los delitos contra dos menores entre el 2023 y 2025. Las víctimas son familiares consanguíneas.

Ambas menores se encuentran protegidos bajo la custodia del Departamento de la Familia.

Las fiscales Liza Morales Jusino y Krystal Feliciano Vázquez formularon 12 cargos contra el imputado que incluyen incesto, actos lascivos, agresión sexual mediante intimidación y violencia; uso de un arma neumática en la comisión del delito de agresión sexual y patrón de maltrato físico y emocional, contra Isabelo Santana Casul, de 44 años.
Las fiscales Liza Morales Jusino y Krystal Feliciano Vázquez formularon 12 cargos contra el imputado que incluyen incesto, actos lascivos, agresión sexual mediante intimidación y violencia; uso de un arma neumática en la comisión del delito de agresión sexual y patrón de maltrato físico y emocional, contra Isabelo Santana Casul, de 44 años. (Suministrada)
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Breaking NewsTribunal de CaguasGuraboAbuso sexualIncestoMaltrato de menoresCICPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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