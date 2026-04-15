¡Ojo al fraude! Reportan estafas con supuestas inversiones a través de las redes sociales
Dos querellas contra una empresa identificada como “Infusion Hilsies” son investigadas por la Policía
15 de abril de 2026 - 1:58 PM
15 de abril de 2026 - 1:58 PM
Dos querellas de fraude reportadas con solo horas de diferencia en la mañana de este miércoles revelaron un posible esquema de fraude a través de las redes sociales con una empresa que supuestamente se dedica a la organización de finanzas personales e inversiones, informó la Policía
En el primer caso, una mujer de 38 años y residente de Trujillo Alto, denunció haber sido timada luego de responder a un anuncio en las redes sociales de una empresa identificada como “Infusion Hilsies”, que, supuestamente, se dedica a inversiones y a la organización de finanzas personales.
La querellante entabló comunicación con un representante de la supuesta empresa a través de la aplicación Telegram, quien le pidió realizara tres depósitos por ATH Móvil y tres directo a una cuenta del Banco Popular de Puerto Rico. En total, las transacciones fueron de $3,100.
“Infusion Hilsies” prometió a la perjudicada invertir esa cantidad y obtener dividendos por $20,000.
Sin embargo, cuando la querellante exigió retirar su dinero, la persona representante de “Infusion Hilsies” le pidió que realizara varios depósitos adicionales. Fue entonces cuando la querellante se percató de que había sido timada y reportó los hechos a las autoridades.
En el segundo incidente, reportado por un residente en el barrio Trujillo Bajo, en Carolina, un representante de la misma empresa presuntamente comenzó a comunicarse con la víctima utilizando las mismas tácticas.
En esta ocasión, el perjudicado realizó dos transacciones por ATH Móvil y un depósito a la misma institución bancaria por un total de $2,900, también con la promesa de que obtendría una ganancia de $20,000.
Luego de enviar el dinero, el hombre se percató de que había sido timado.
El agente Ángel Pabón, del precinto de Carolina Sur, investigó ambos casos y los refirió a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina para que continúen con la investigación de rigor.
La Policía urge a cualquier persona que haya sido víctima de esta empresa fraudulenta o que tenga información sobre esta, a comunicarse a través de la Línea Confidencial al 787-343-2020.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: