¡Ojo al fraude! Reportan estafas con supuestas inversiones a través de las redes sociales

Dos querellas de fraude reportadas con solo horas de diferencia en la mañana de este miércoles revelaron un posible esquema de fraude a través de las redes sociales con una empresa que supuestamente se dedica a la organización de finanzas personales e inversiones, informó la Policía

En el primer caso, una mujer de 38 años y residente de Trujillo Alto, denunció haber sido timada luego de responder a un anuncio en las redes sociales de una empresa identificada como “Infusion Hilsies”, que, supuestamente, se dedica a inversiones y a la organización de finanzas personales.

La querellante entabló comunicación con un representante de la supuesta empresa a través de la aplicación Telegram, quien le pidió realizara tres depósitos por ATH Móvil y tres directo a una cuenta del Banco Popular de Puerto Rico. En total, las transacciones fueron de $3,100.

“Infusion Hilsies” prometió a la perjudicada invertir esa cantidad y obtener dividendos por $20,000.

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Sin embargo, cuando la querellante exigió retirar su dinero, la persona representante de “Infusion Hilsies” le pidió que realizara varios depósitos adicionales. Fue entonces cuando la querellante se percató de que había sido timada y reportó los hechos a las autoridades.

1 / 13 | En imágenes: un vistazo al enorme complejo en Tailandia donde realizaban estafas internacionales. El complejo O’Smach Resort, ubicado entre la frontera de Tailandia y Camboya, era el lugar de trabajo de unas 10,000 personas dedicadas a una operación internacional de fraude electrónico. - Sakchai Lalit 1 / 13 En imágenes: un vistazo al enorme complejo en Tailandia donde realizaban estafas internacionales El complejo O’Smach Resort, ubicado entre la frontera de Tailandia y Camboya, era el lugar de trabajo de unas 10,000 personas dedicadas a una operación internacional de fraude electrónico. Sakchai Lalit Compartir

En el segundo incidente, reportado por un residente en el barrio Trujillo Bajo, en Carolina, un representante de la misma empresa presuntamente comenzó a comunicarse con la víctima utilizando las mismas tácticas.

En esta ocasión, el perjudicado realizó dos transacciones por ATH Móvil y un depósito a la misma institución bancaria por un total de $2,900, también con la promesa de que obtendría una ganancia de $20,000.

Luego de enviar el dinero, el hombre se percató de que había sido timado.

El agente Ángel Pabón, del precinto de Carolina Sur, investigó ambos casos y los refirió a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina para que continúen con la investigación de rigor.