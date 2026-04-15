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¡Ojo al fraude! Reportan estafas con supuestas inversiones a través de las redes sociales

Dos querellas contra una empresa identificada como “Infusion Hilsies” son investigadas por la Policía

15 de abril de 2026 - 1:58 PM

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Dos querellas de fraude reportadas con solo horas de diferencia en la mañana de este miércoles revelaron un posible esquema de fraude a través de las redes sociales utilizando la aplicación Telegram como método de comunicación. (The Associated Press)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Dos querellas de fraude reportadas con solo horas de diferencia en la mañana de este miércoles revelaron un posible esquema de fraude a través de las redes sociales con una empresa que supuestamente se dedica a la organización de finanzas personales e inversiones, informó la Policía

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En el primer caso, una mujer de 38 años y residente de Trujillo Alto, denunció haber sido timada luego de responder a un anuncio en las redes sociales de una empresa identificada como “Infusion Hilsies”, que, supuestamente, se dedica a inversiones y a la organización de finanzas personales.

La querellante entabló comunicación con un representante de la supuesta empresa a través de la aplicación Telegram, quien le pidió realizara tres depósitos por ATH Móvil y tres directo a una cuenta del Banco Popular de Puerto Rico. En total, las transacciones fueron de $3,100.

“Infusion Hilsies” prometió a la perjudicada invertir esa cantidad y obtener dividendos por $20,000.

Sin embargo, cuando la querellante exigió retirar su dinero, la persona representante de “Infusion Hilsies” le pidió que realizara varios depósitos adicionales. Fue entonces cuando la querellante se percató de que había sido timada y reportó los hechos a las autoridades.

El complejo O’Smach Resort, ubicado entre la frontera de Tailandia y Camboya, era el lugar de trabajo de unas 10,000 personas dedicadas a una operación internacional de fraude electrónico.El ejército tailandés intervinó el complejo, que abarca alrededor de 197 acres, equivalentes a 150 campos de fútbol americano.El complejo está compuesto por 157 edificios, 29 de los cuales albergaban los centros de llamadas y sus oficinas.
1 / 13 | En imágenes: un vistazo al enorme complejo en Tailandia donde realizaban estafas internacionales. El complejo O’Smach Resort, ubicado entre la frontera de Tailandia y Camboya, era el lugar de trabajo de unas 10,000 personas dedicadas a una operación internacional de fraude electrónico. - Sakchai Lalit

En el segundo incidente, reportado por un residente en el barrio Trujillo Bajo, en Carolina, un representante de la misma empresa presuntamente comenzó a comunicarse con la víctima utilizando las mismas tácticas.

En esta ocasión, el perjudicado realizó dos transacciones por ATH Móvil y un depósito a la misma institución bancaria por un total de $2,900, también con la promesa de que obtendría una ganancia de $20,000.

Luego de enviar el dinero, el hombre se percató de que había sido timado.

El agente Ángel Pabón, del precinto de Carolina Sur, investigó ambos casos y los refirió a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina para que continúen con la investigación de rigor.

La Policía urge a cualquier persona que haya sido víctima de esta empresa fraudulenta o que tenga información sobre esta, a comunicarse a través de la Línea Confidencial al 787-343-2020.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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