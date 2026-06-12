Muere la princesa de Tailandia a sus 47 años

BANGKOK— La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia, abogada y la mayor de los hijos del rey Maha Vajiralongkorn, ha fallecido a los 47 años, según ha informado la Oficina de la Casa Real.

Falleció el jueves por la tarde en un hospital de Bangkok, donde llevaba ingresada desde que perdiera el conocimiento a causa de una enfermedad hace tres años, según el comunicado emitido el viernes.

“Esta pérdida no es solo una mala noticia que se ha comunicado al pueblo, sino un dolor inconmensurable en los corazones de toda la nación”, declaró el primer ministro Anutin Charnvirakul en un discurso televisado. Afirmó que la princesa era “el orgullo de Tailandia” y que “su compromiso con la construcción de una sociedad basada en la bondad, la justicia y la igualdad permanecerá para siempre como un legado moral para la nación, una luz que guíe a generaciones de tailandeses”.

PUBLICIDAD

Un pequeño grupo de personas en duelo se reunió en el atrio del Hospital Memorial Rey Chulalongkorn, donde la princesa había recibido tratamiento. La mayoría llevaba fotos de ella de diferentes épocas, enmarcadas o plastificadas.

Pattamaporn Kaewkityakorn dijo que había llegado el jueves y que había pasado allí la noche para mostrar su apoyo a la princesa, sin saber que a la mañana siguiente se daría a conocer la noticia de su fallecimiento.

“Sé que estaba enferma, pero ojalá hubiera ocurrido un milagro”, dijo con voz temblorosa. “Me sentí triste y conmocionada”.

Bajrakitiyabha participó activamente en iniciativas de reforma judicial y es especialmente conocida por su proyecto “Kamlangjai” (que significa “Inspirar”), destinado a ayudar a la reinserción de las mujeres tailandesas encarceladas antes de su puesta en libertad.

Bajrakitiyabha fue hospitalizada en diciembre de 2022 tras perder el conocimiento mientras entrenaba a unos perros para una exhibición del ejército. El palacio informó de que padecía una infección por micoplasma, una infección bacteriana que suele estar asociada a la neumonía.

La tarjeta de felicitación de Año Nuevo de su padre para 2023 mostraba al rey Maha Vajiralongkorn y a la reina Suthida vestidos de luto, lo que muchos tailandeses interpretaron como una confirmación de la gravedad de su estado.

La princesa nació el 7 de diciembre de 1978, hija de Vajiralongkorn —que por entonces era príncipe heredero— y de su entonces esposa, la princesa Soamsawali. Vajiralongkorn tiene siete hijos con tres de sus cuatro esposas sucesivas. Bajrakitiyabha también era conocida por el nombre real de Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, utilizado en actos oficiales.

PUBLICIDAD

El príncipe Dipangkorn Rasmijoti, el menor de los hijos del rey, es el heredero presuntivo, ya que en la línea de sucesión tailandesa tienen prioridad los varones. Sin embargo, la experiencia de Bajrakitiyabha en el servicio público suscitó especulaciones sobre la posibilidad de que ella desempeñara un papel importante en cualquier sucesión futura, tal vez como regente de un monarca joven.

Bajrakitiyabha estudió Derecho en la Universidad de Thammasat y posteriormente se trasladó a la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, donde obtuvo un máster en Derecho en 2002. En 2005 se doctoró en Cornell con una tesis sobre la protección de los derechos de los acusados. Posteriormente se crearon en su nombre becas para la Facultad de Derecho de Cornell y un programa de intercambio de juristas entre Tailandia y Cornell.

Tras trabajar durante un breve periodo en la Misión de Tailandia ante la ONU en Nueva York, regresó a su país y ejerció como fiscal. Reanudó su carrera diplomática con su nombramiento como embajadora de Tailandia en Austria entre 2012 y 2014, antes de regresar a su país para dedicarse a cuestiones de justicia penal. En 2017 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Además de trabajar en favor de la rehabilitación de las reclusas, participó en otros proyectos, entre ellos una campaña para mejorar las condiciones de vida de las reclusas y la promoción de iniciativas destinadas a poner fin a la violencia contra las mujeres, en su calidad de embajadora honoraria de buena voluntad de las Naciones Unidas para las mujeres. Sus esfuerzos llevaron a la Asamblea General de la ONU a adoptar las “Reglas de Bangkok” sobre la atención y las condiciones de las reclusas.

PUBLICIDAD

“La sociedad no puede crecer si hay inestabilidad e injusticia”, afirmó Bajrakitiyabha en una entrevista concedida a The Associated Press en 2013.

“Sin el Estado de derecho, sin un buen sistema judicial, siempre reina el caos”, afirmó. “Creo que el Estado de derecho es un pilar fundamental para el desarrollo, el crecimiento económico y, por supuesto, los derechos humanos”.

A Bajrakitiyabha le sobreviven sus padres y hermanos.

——