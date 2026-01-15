Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Derrumbe de grúa de construcción sobre una carretera en Tailandia mata a dos personas

El desplome se reportó un día después del mortal descarrilamiento de un tren a causa de otra grúa

15 de enero de 2026 - 7:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una grúa de construcción que se derrumbó en la autopista elevada Rama 2 Road, en la provincia tailandesa de Samut Sakhon. (Arnun Chonmahatrakool)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nakhon Ratchasima, Tailandia - Una grúa de construcción se desplomó sobre una carretera elevada cerca de Bangkok, matando a dos personas el jueves, un día después de que otra grúa cayera sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia y matara a 32 personas.

Las obras de ampliación de la autovía Rama 2 -una de las principales arterias de Bangkok- se han hecho tristemente famosas por los accidentes de construcción, algunos de ellos mortales.

La grúa se desplomó en una parte del proyecto de carretera en la provincia de Samut Sakhon, atrapando dos vehículos entre los restos, según el Departamento de Relaciones Públicas del gobierno.

El ministro de Transportes, Phiphat Ratchakitprakarn, declaró al Canal 7 de la televisión tailandesa que habían muerto dos personas. No estaba claro si alguien más había quedado atrapado entre los restos.

No había certeza sobre el número de víctimas porque el lugar sigue considerándose demasiado peligroso para que entren los equipos de búsqueda, dijo Suchart Tongteng, rescatista de la Fundación Ruamkatanyu.

“En este momento, todavía no podemos decir si podría producirse otro derrumbe”, dijo, citando placas de acero colgando. “Por eso no hay personal de rescate dentro del lugar, sólo equipos realizando evaluaciones de seguridad in situ”.

El gobernador de Nakhon Ratchasima, Anuphong Suksomnit, informó de que la búsqueda de supervivientes en el lugar del descarrilamiento del miércoles había concluido. Se presume que tres pasajeros que figuraban como desaparecidos bajaron antes del tren, pero aún se está investigando.

Las autoridades creían que 171 personas habían estado a bordo de los tres vagones del tren, que estaban siendo retirados del lugar el jueves.

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia.El incidente provocó un descarrilamiento y un incendio que mató al menos a 29 personas.Un rescatista busca entre los escombros.
1 / 25 | Tragedia ferroviaria en Tailandia: grúa cae sobre tren y deja decenas de muertos. Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia. - The Associated Press

La grúa que cayó, aplastando parte del tren, era una grúa pórtico de lanzamiento, un equipo móvil que suele utilizarse en la construcción de carreteras elevadas.

La policía seguía recopilando pruebas e interrogando a testigos y no ha presentado cargos, declaró a la prensa el jefe de la policía provincial, Narongsak Promta.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur informó de que entre los muertos había un surcoreano de unos 30 años.

El proyecto de tren de alta velocidad en el que se produjo el accidente está asociado al plan para conectar China con el Sudeste Asiático en el marco de la Iniciativa Belt and Road de Pekín.

En agosto de 2024, un túnel ferroviario del trazado previsto, también en Nakhon Ratchasima, se derrumbó, matando a tres trabajadores.

Anan Phonimdaeng, gobernador en funciones de los Ferrocarriles Estatales de Tailandia, dijo que el contratista del proyecto es Italian-Thai Development, y que una empresa china se encarga del diseño y la supervisión de la construcción.

En un comunicado publicado en el sitio web de la empresa, también conocida como Italthai, se expresaban las condolencias a las víctimas y se decía que la empresa pagaría indemnizaciones a las familias de los fallecidos y los gastos de hospitalización de los heridos.

El Ministro de Transportes, Phiphat, dijo que Italthai era también el contratista principal del proyecto de la autopista donde se produjo el accidente del jueves, aunque también están implicadas otras empresas.

El accidente ferroviario ya había provocado indignación porque Italthai era también el contratista colíder del edificio de la Auditoría del Estado en Bangkok que se derrumbó durante su construcción el pasado mes de marzo, durante un gran terremoto centrado en Myanmar. El derrumbe del edificio fue el que más daños causó en Tailandia, con un centenar de muertos.

Veintitrés personas y empresas han sido acusadas, entre ellas el presidente de Italthai y el director local de la empresa China Railway No. 10, socio de la empresa conjunta del proyecto. Los cargos incluyen negligencia profesional y falsificación de documentos, y el Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia ha recomendado más acusaciones.

La participación de empresas chinas en ambos proyectos también ha llamado la atención, al igual que la de Italthai y empresas chinas en la construcción de varias ampliaciones de autopistas en Bangkok y sus alrededores, donde se han producido varios accidentes, algunos mortales.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, declaró el miércoles que el gobierno estaba al corriente del accidente ferroviario y había expresado sus condolencias.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

TailandiaAccidentes de trenesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
