Una llamada, varias transferencias: buscan a sospechoso de fraude

Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero un hombre que figura como sospechoso en un caso de fraude.

Según la investigación de las autoridades, una adulta mayor recibió una llamada telefónica en la que le indicaron que su cuenta tenía problemas.

Posteriormente, una persona obtuvo acceso a la misma y realizó varias transferencias electrónicas hacia otra cuenta bancaria.