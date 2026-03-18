Una llamada, varias transferencias: buscan a sospechoso de fraude
El sujeto habría obtenido acceso a la cuenta bancaria de una adulta mayor
18 de marzo de 2026 - 10:11 AM
18 de marzo de 2026 - 10:11 AM
Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero un hombre que figura como sospechoso en un caso de fraude.
Según la investigación de las autoridades, una adulta mayor recibió una llamada telefónica en la que le indicaron que su cuenta tenía problemas.
Posteriormente, una persona obtuvo acceso a la misma y realizó varias transferencias electrónicas hacia otra cuenta bancaria.
La Uniformada indicó que, desde esta última, se efectuaron compras de giros postales por parte de un individuo que aún no ha podido ser identificado.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: