Encuentran cementerio de autos hurtados en Dorado

Agentes de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón encontraron, en la tarde de este martes, un cementerio de autos reportados como hurtados, en un paraje apartado de la carretera PR-694, en la jurisdicción de Dorado.

Según el informe de novedades, la Uniformada recibió confidencias sobre un posible cementerio de vehículos que una organización criminal, dedicada al hurto de vehículos y otros crímenes, utilizaba como repositorio.

La información recibida por las autoridades apunta a que la pandilla utilizaba los vehículos para cometer otros delitos, luego eran dejados en el lugar y desmantelados para ser vendidos por piezas a talleres y tiendas de piezas.

Al llegar al terreno ubicado en el sector Maysonet, los agentes ocuparon cinco vehículos reportados como hurtados. En el lugar se arrestó a una persona de interés.

Cementerio de autos hurtados en Dorado (Suministrada)

La Policía añadió que todos los vehículos fueron removidos y transportados hasta la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, donde los agentes continuarán con la pesquisa.