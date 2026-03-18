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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cementerio de autos hurtados en Dorado

Una confidencia alertó a la Policía sobre un lugar presuntamente utilizado por una pandilla para disponer de vehículos robados

18 de marzo de 2026 - 9:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Confidencias recibidas por la División de Vehículos Hurtados de la Policía en Bayamón condujeron a los agentes hasta un cementerio de vehículos robados en una carretera de Dorado. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón encontraron, en la tarde de este martes, un cementerio de autos reportados como hurtados, en un paraje apartado de la carretera PR-694, en la jurisdicción de Dorado.

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Según el informe de novedades, la Uniformada recibió confidencias sobre un posible cementerio de vehículos que una organización criminal, dedicada al hurto de vehículos y otros crímenes, utilizaba como repositorio.

La información recibida por las autoridades apunta a que la pandilla utilizaba los vehículos para cometer otros delitos, luego eran dejados en el lugar y desmantelados para ser vendidos por piezas a talleres y tiendas de piezas.

Al llegar al terreno ubicado en el sector Maysonet, los agentes ocuparon cinco vehículos reportados como hurtados. En el lugar se arrestó a una persona de interés.

Cementerio de autos hurtados en Dorado
Cementerio de autos hurtados en Dorado (Suministrada)

La Policía añadió que todos los vehículos fueron removidos y transportados hasta la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, donde los agentes continuarán con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAutosDoradoVehículos hurtadosCIC
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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