Diligencian órdenes de arrestos en operativo por esquema de vehículos hurtados
La Policía y el Departamento de Justicia trabajaron en conjunto para que se radicaran cargos contra 15 personas
29 de octubre de 2025 - 7:38 AM
Agentes de la Policía diligencian 15 órdenes de arresto este miércoles en un operativo contra sospechosos de un esquema de vehículos hurtados.
El caso está a cargo del Negociado de Vehículos Hurtados de la Policía, mientras que las detenciones se llevan a cabo en varios municipios de la zona metropolitana, incluyendo San Juan y Bayamón.
Según supo este medio, además de cargos por el robo de autos, algunos imputados también enfrentan cargo por venta ilegal de armas de fuego.
La Policía y el Departamento de Justicia presentaron cargos en ausencia contra los imputados tras una investigación de casi dos años.
Los detalles serán ofrecidos durante una conferencia de prensa del superintendente de la Policía, Joseph González, junto con el jefe del Negociado de Vehículos Hurtados, inspector Edwin Serrano Colón.
También estarán presentes los fiscales del caso, Diannette Aymat y Luis Castro, así como el jefe de fiscales Juan Ramos y el director interino de la División de Crimen Organizado de Justicia, Héctor Siaca.
