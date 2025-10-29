Opinión
Diligencian órdenes de arrestos en operativo por esquema de vehículos hurtados

La Policía y el Departamento de Justicia trabajaron en conjunto para que se radicaran cargos contra 15 personas

29 de octubre de 2025 - 7:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División Drogas de Utuado, en unión a Vehículos Hurtados de Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), Unidad Motorizada, Unidad Canina y personal del Área de Utuado diligenciaron la orden de allanamiento. (GFR Media)
La Policía y el Departamento de Justicia presentaron cargos en ausencia contra los imputados tras una investigación de casi dos años.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes de la Policía diligencian 15 órdenes de arresto este miércoles en un operativo contra sospechosos de un esquema de vehículos hurtados.

El caso está a cargo del Negociado de Vehículos Hurtados de la Policía, mientras que las detenciones se llevan a cabo en varios municipios de la zona metropolitana, incluyendo San Juan y Bayamón.

Según supo este medio, además de cargos por el robo de autos, algunos imputados también enfrentan cargo por venta ilegal de armas de fuego.

La Policía y el Departamento de Justicia presentaron cargos en ausencia contra los imputados tras una investigación de casi dos años.

Los detalles serán ofrecidos durante una conferencia de prensa del superintendente de la Policía, Joseph González, junto con el jefe del Negociado de Vehículos Hurtados, inspector Edwin Serrano Colón.

También estarán presentes los fiscales del caso, Diannette Aymat y Luis Castro, así como el jefe de fiscales Juan Ramos y el director interino de la División de Crimen Organizado de Justicia, Héctor Siaca.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
