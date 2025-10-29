Operativo del FBI: empleados de Hacienda figuran entre acusados por gran jurado federal
El pliego presentó cargos contra 12 personas y 26 entidades
29 de octubre de 2025 - 6:48 AM
Las autoridades federales diligencian órdenes de arresto en la madrugada de este miércoles en un caso que involucra empleados de gobierno.
Las detenciones están a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
La agente Limary Cruz Rubio, portavoz de la agencia federal en Puerto Rico, indicó que las intervenciones están relacionadas con un pliego acusatorio emitido por un gran jurado contra 12 personas y 26 entidades.
La oficial confirmó que entre los acusados figuran algunos empleados del Departamento de Hacienda, mientras que no hay funcionarios electos.
Señaló que los detalles del caso serán ofrecidos durante una conferencia de prensa pautada para las 11:00 de la mañana en las oficinas del FBI en Hato Rey.
