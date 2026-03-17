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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos hombres en incidente registrado en Río Piedras

La Policía fue alertada a las 6:30 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1

17 de marzo de 2026 - 7:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, la Policía no ha identificado a las víctimas. (Carlos Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Dos hombres fallecieron en la tarde de este martes durante una balacera registrada en la calle Guaracanal de la barriada Venezuela, en Río Piedras.

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La Oficina de Prensa de la Policía confirmó que el incidente violento se reportó a las 6:18 p.m. mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Los agentes que respondieron a la escena encontraron los cuerpos de dos hombres que murieron tras recibir heridas de proyectil de bala.

De momento, la Policía no ha identificado a las víctimas.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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AsesinatosCICSan JuanPolicía de Puerto RicoBreaking News
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