Asesinan a dos hombres en incidente registrado en Río Piedras

Dos hombres fallecieron en la tarde de este martes durante una balacera registrada en la calle Guaracanal de la barriada Venezuela, en Río Piedras.

La Oficina de Prensa de la Policía confirmó que el incidente violento se reportó a las 6:18 p.m. mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Los agentes que respondieron a la escena encontraron los cuerpos de dos hombres que murieron tras recibir heridas de proyectil de bala.

De momento, la Policía no ha identificado a las víctimas.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.