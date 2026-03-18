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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece motorista tras choque vehicular en Carolina

La Policía identificó al perjudicado como un hombre de 25 años

18 de marzo de 2026 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde enero han muerto 11 motociclistas en choques vehiculares, dos menos que los 13 reportados en el mismo periodo el año pasado. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista falleció en un accidente vehicular en la noche de este martes en Carolina, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados en la avenida Roberto Sánchez Vilella, frente a un establecimiento de comida rápida ubicado en Campo Rico, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente a eso de las 7:56 p.m.

Según el informe policiaco, de la investigación se desprende que un conductor de 56 años transitaban en una guagua Toyota 4Runner blanca.

Agregó que “al llegar a la intersección de la calle 258 de la urbanización Country Club, no tomó las debidas precauciones al realizar un viraje hacia la izquierda”.

“Esto provocó que, por tal negligencia, invadiera el carril contrario, ocasionando que fuera impactado por la parte lateral derecha, con la parte frontal de una motora marca Yamaha modelo Zuma de color negro, la cual era conducida por Edgardo Calderón Morales de 25 años y residente de San Juan”, detalló el comunicado de la Uniformada.

Debido al impacto, Calderón Morales recibió heridas de gravedad. Paramédicos, lo transportaron en ambulancia al hospital Federico Trilla de la UPR Carolina, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

El policía municipal Emanuel Bahamundi le realizó la prueba de aliento al conductor de la guagua, arrojando 0.000% de alcohol en su organismo.

El agente Federico Esquilín, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopista Carolina, y el fiscal Carlos Peña Ramos se hicieron cargo del caso.

Hasta este martes, la Policía había reportado 43 muertes en accidentes de tránsito, 22 menos que los los 65 registrados a la misma fecha en el 2025.

De esos totales surge que, desde enero, han muerto 11 motociclistas en choques vehiculares, dos menos que los 13 reportados en el mismo periodo el año pasado.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de TránsitoMotorasCarolina
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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