¡Cuidado! Bajo aviso y advertencia de inundaciones varios pueblos ante fuertes aguaceros y tronadas
Conoce qué municipios están experimentando la actividad de lluvia más significativa
17 de abril de 2026 - 12:14 PM
17 de abril de 2026 - 12:14 PM
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este viernes un aviso y una advertencia de inundaciones para varios pueblos que enfrentan fuertes aguaceros y tronadas asociados a la cercanía de una vaguada y humedad en la región.
De acuerdo con el SNM, los municipios los siguientes municipios se encuentran bajo aviso de inundaciones:
Mientras, permanecen bajo advertencia:
Según la agencia meteorológica, al menos una pulgada de lluvia ha caído en esos sectores y no se descarta la acumulación adicional de entre una a dos pulgadas de precipitación.
⚠️BAYAMÓN, DORADO, GUAYNABO, GURABO, SAN JUAN, TOA ALTA, TRUJILLO ALTO, VEGA ALTA⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 17, 2026
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 2:45 PM AST APR 17, 2026.#PRwx pic.twitter.com/PKuRuntzws
Más temprano, el meteorólogo Carlos Anselmi explicó que la vaguada ha provocado periodos de lluvia significativa, particularmente en la zona este, donde el jueves se registraron acumulaciones estimadas por radar de entre dos y hasta ocho pulgadas en municipios como Yabucoa, San Lorenzo, Las Piedras, Juncos y Humacao.
En otras regiones del país, incluyendo Ponce, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Ciales, Utuado y Las Marías, se registraron acumulaciones de entre dos a tres pulgadas de lluvia.
El meteorólogo destacó que prácticamente toda la isla ha recibido lluvias en los pasados días, lo que ha incrementado la vulnerabilidad a inundaciones.
Para este viernes, anticipó que la actividad de aguaceros se concentrará nuevamente en el este durante horas de la mañana, mientras que en la tarde se desarrollará sobre el interior y oeste.
El área metropolitana también podría experimentar episodios de lluvia fuerte entre el mediodía y la tarde.
Ante este panorama, Anselmi reiteró que el riesgo de inundaciones permanece elevado en gran parte del país.
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