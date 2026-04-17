¡Cuidado! Bajo aviso y advertencia de inundaciones varios pueblos ante fuertes aguaceros y tronadas

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este viernes un aviso y una advertencia de inundaciones para varios pueblos que enfrentan fuertes aguaceros y tronadas asociados a la cercanía de una vaguada y humedad en la región.

De acuerdo con el SNM, los municipios los siguientes municipios se encuentran bajo aviso de inundaciones:

Aguada, Moca y San Sebastián: hasta las 4:45 p.m.

hasta las 4:45 p.m. Cabo Rojo, Hormigueros, Mayagüez y San Germán: hasta las 4:45 p.m.

Mientras, permanecen bajo advertencia:

Bayamón, Dorado, Guaynabo, Gurabo, San Juan, Toa Alta, Trujillo Alto y Vega Alta: hasta las 2:45 p.m.

hasta las 2:45 p.m. Las Marías y Maricao: hasta las 3:30 p.m.

hasta las 3:30 p.m. Adjuntas, Lares y Utuado: hasta las 3:30 p.m.

hasta las 3:30 p.m. Añasco : hasta las 3:45 p.m.

Según la agencia meteorológica, al menos una pulgada de lluvia ha caído en esos sectores y no se descarta la acumulación adicional de entre una a dos pulgadas de precipitación.

Más temprano, el meteorólogo Carlos Anselmi explicó que la vaguada ha provocado periodos de lluvia significativa, particularmente en la zona este, donde el jueves se registraron acumulaciones estimadas por radar de entre dos y hasta ocho pulgadas en municipios como Yabucoa, San Lorenzo, Las Piedras, Juncos y Humacao.

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En otras regiones del país, incluyendo Ponce, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Ciales, Utuado y Las Marías, se registraron acumulaciones de entre dos a tres pulgadas de lluvia.

El meteorólogo destacó que prácticamente toda la isla ha recibido lluvias en los pasados días, lo que ha incrementado la vulnerabilidad a inundaciones.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Para este viernes, anticipó que la actividad de aguaceros se concentrará nuevamente en el este durante horas de la mañana, mientras que en la tarde se desarrollará sobre el interior y oeste.

El área metropolitana también podría experimentar episodios de lluvia fuerte entre el mediodía y la tarde.