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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras 13 años: causa para arresto contra dos sujetos imputados de doble asesinato en Caguas

Las muertes de José A. Beníquez Fernández, y su acompañante, Alvin Acevedo Ramírez, ocurrieron en septiembre de 2013

24 de abril de 2026 - 5:11 PM

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Dos hombres fueron imputados por asesinato en primer grado por la muerte de un fiador y su acompañante en hechos ocurridos en Caguas en septiembre de 2013. (Josian Bruno)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Luego de 13 años, dos hombres de Juncos enfrentarán cargos por un doble asesinato donde murió un agente de fianzas (fiador) y su acompañante en hechos reportados en septiembre de 2013 en Caguas.

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La Oficina de Prensa de la Policía informó que la jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra Jason M. Rodríguez González, conocido como “Gonzo”, de 39 años; y contra Javier Moisés Umpierre Escalante, alias “Pata”, de 55 años, por cargos de asesinato en primer grado.

Las víctimas fueron identificadas como José A. Beníquez Fernández (43 años) y Alvin Acevedo Ramírez, alias “Alvin Boa”, de 37 años.

Los cargos contra Umpierre Escalante se formularon en ausencia, mientras que Rodríguez González, que ya cumple una condena por otro caso, fue excarcelado y llevado a sala.

Hernández Calzada fijó fianzas de $1.6 millones para cada imputado y, en el caso de Umpierre Escalante, firmó una orden de arresto. Contra Umpierre Escalante ya pesaba una fianza de $1 millón por otro asesinato en la jurisdicción de Humacao.

Jayson M. Rodríguez González y Javier Umpierre Escalante, enfrentan cargos criminales por un doble asesinato ocurrido en Caguas, en el 2013.
Jayson M. Rodríguez González y Javier Umpierre Escalante, enfrentan cargos criminales por un doble asesinato ocurrido en Caguas, en el 2013. (Suministrada por la Policía)

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Beníquez Fernández acordó reunirse con Acevedo Ramírez, el día de los hechos, en la calle Parque de Los Ángeles, en la urbanización Bairoa Park, para cobrar una fianza. Beníquez Fernández estaba acompañado por Acevedo Ramírez.

Mientras las víctimas se encontraban en el interior de un Nissan Altima color gris, otro vehículo se acercó por la ventana del conductor y sus ocupantes abrieron fuego.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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