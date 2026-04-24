FEMA aprueba $3.2 millones para apoyar proyecto de mitigación del Hospital General Castañer
Los fondos financiarán trabajos que incluyen construir una estructura de concreto elevada para un helipuerto
24 de abril de 2026 - 6:20 PM
24 de abril de 2026 - 6:20 PM
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) anunció este viernes cerca de $3.2 millones en fondos para el Hospital General Castañer, un proyecto a largo plazo que, según la dependencia, permitirá a las comunidades ser más resilientes ante desastres.
Los fondos se usarán, específicamente, para financiar trabajos que incluyen construir una estructura de concreto elevada para un helipuerto que está adyacente a las instalaciones, ubicadas en Lares. Como comunidad remota en la zona montañosa al oeste de la isla, el acceso a Castañer se puede ver restringido por deslizamientos de tierra tras eventos de lluvias severas.
De acuerdo con FEMA, el helipuerto existente se demolerá y reemplazará por una nueva estructura construida por encima de la elevación de inundación a 500 años, como medida de mitigación para prevenir daños durante futuros desastres.
Esta mejora, agregó, permitirá que continúen las transferencias de ambulancias aéreas y la entrega de suministros médicos críticos, incluso cuando el acceso por carretera al hospital esté bloqueado debido a inundaciones.
Los fondos para el Hospital General Castañer fondos son parte de los más de $137 millones que FEMA anunció este viernes para más de 50 proyectos a nivel nacional. Estos fondos se distribuyen por medio del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos de FEMA, que permite a los estados, gobiernos locales, naciones tribales y territorios completar actividades y proyectos que aumenten su resiliencia.
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