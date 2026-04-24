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FEMA aprueba $3.2 millones para apoyar proyecto de mitigación del Hospital General Castañer

Los fondos financiarán trabajos que incluyen construir una estructura de concreto elevada para un helipuerto

24 de abril de 2026 - 6:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con FEMA, el helipuerto existente –adyacente al hospital– se demolerá. (Jorge A Ramirez Portela)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) anunció este viernes cerca de $3.2 millones en fondos para el Hospital General Castañer, un proyecto a largo plazo que, según la dependencia, permitirá a las comunidades ser más resilientes ante desastres.

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Los fondos se usarán, específicamente, para financiar trabajos que incluyen construir una estructura de concreto elevada para un helipuerto que está adyacente a las instalaciones, ubicadas en Lares. Como comunidad remota en la zona montañosa al oeste de la isla, el acceso a Castañer se puede ver restringido por deslizamientos de tierra tras eventos de lluvias severas.

De acuerdo con FEMA, el helipuerto existente se demolerá y reemplazará por una nueva estructura construida por encima de la elevación de inundación a 500 años, como medida de mitigación para prevenir daños durante futuros desastres.

Esta mejora, agregó, permitirá que continúen las transferencias de ambulancias aéreas y la entrega de suministros médicos críticos, incluso cuando el acceso por carretera al hospital esté bloqueado debido a inundaciones.

Los fondos para el Hospital General Castañer fondos son parte de los más de $137 millones que FEMA anunció este viernes para más de 50 proyectos a nivel nacional. Estos fondos se distribuyen por medio del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos de FEMA, que permite a los estados, gobiernos locales, naciones tribales y territorios completar actividades y proyectos que aumenten su resiliencia.

La historia del poblado se remonta a la segunda mitad del siglo 19, cuando se desarrolló una hacienda cafetalera de más de 2,000 cuerdas perteneciente a la familia Castañer.El Hospital General de Castañer fue fundado en 1942, por un grupo de religiosos cuáqueros que se oponían a la guerra.En 2024, se estimaba que Castañer contaba con 7,278 habitantes, tras una pérdida de más de 12% desde 2014.
1 / 10 | El poblado Castañer: un rincón de la montaña lleno de identidad e historia. La historia del poblado se remonta a la segunda mitad del siglo 19, cuando se desarrolló una hacienda cafetalera de más de 2,000 cuerdas perteneciente a la familia Castañer. - Jorge A Ramirez Portela
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