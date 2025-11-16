Opinión
16 de noviembre de 2025
75°ligeramente nublado
SuplementosPuerto Rico Saludable
Suscriptores
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Hospital Castañer: tecnología al servicio del paciente

El nuevo sistema de expediente electrónico transforma la forma en que el hospital brinda servicios a sus pacientes

16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
La misión del Hospital Castañer es que ningún puertorriqueño en la montaña se quede sin acceso a los servicios de salud.

El Hospital General Castañer, el único hospital y Centro de Salud Federal Cualificado (Centro 330) en Puerto Rico, posee un modelo de prestación de servicios médicos centrado en el paciente. Con sala de emergencias 24/7, su enfoque integral abarca desde telemedicina y servicios de salud mental y conductual hasta pediatría, nutrición, ginecología, dentistas y más. Su misión es clara: que ningún puertorriqueño en la montaña se quede sin acceso a los servicios de salud.

El Hospital General Castañer, el único hospital y Centro de Salud Federal Cualificado (Centro 330) en Puerto Rico.
El Hospital General Castañer, el único hospital y Centro de Salud Federal Cualificado (Centro 330) en Puerto Rico. (Suministrada)

Por ello, ha establecido un nuevo precedente en el sistema de salud del país, al implementar un avanzado sistema de expediente electrónico que mejora el flujo de los pacientes en su sala de emergencias y permite que reciban una atención integral y de calidad.

El nuevo sistema de expediente electrónico transforma la forma en que el hospital brinda servicios a sus pacientes, facilitando la comunicación entre los médicos de sus clínicas y los profesionales de la sala de emergencia.

Entrada a la sala de emergencias del Hospital Castañer.
Entrada a la sala de emergencias del Hospital Castañer. (Suministrada)

Integrando funciones de registro, admisión, alta y transferencia, así como órdenes médicas, tales como recetas, análisis de laboratorio y radiología, el sistema facilita el seguimiento de los pacientes en tiempo real, reduciendo los tiempos de manejo y espera.

