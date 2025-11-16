Hospital Castañer: tecnología al servicio del paciente

El Hospital General Castañer, el único hospital y Centro de Salud Federal Cualificado (Centro 330) en Puerto Rico, posee un modelo de prestación de servicios médicos centrado en el paciente. Con sala de emergencias 24/7, su enfoque integral abarca desde telemedicina y servicios de salud mental y conductual hasta pediatría, nutrición, ginecología, dentistas y más. Su misión es clara: que ningún puertorriqueño en la montaña se quede sin acceso a los servicios de salud.

El Hospital General Castañer, el único hospital y Centro de Salud Federal Cualificado (Centro 330) en Puerto Rico. (Suministrada)

Por ello, ha establecido un nuevo precedente en el sistema de salud del país, al implementar un avanzado sistema de expediente electrónico que mejora el flujo de los pacientes en su sala de emergencias y permite que reciban una atención integral y de calidad.

El nuevo sistema de expediente electrónico transforma la forma en que el hospital brinda servicios a sus pacientes, facilitando la comunicación entre los médicos de sus clínicas y los profesionales de la sala de emergencia.

Entrada a la sala de emergencias del Hospital Castañer. (Suministrada)