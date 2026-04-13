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Agente asesinado en Ponce será ascendido a coronel el miércoles

Los restos de Eddie Santiago Rentas fueron trasladados este lunes a una funeraria en Juana Díaz y revelan detalles de su sepelio

13 de abril de 2026 - 12:37 PM

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El agente Eddie Santiago Rentas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El agente de la Policía, Eddie Santiago Rentas, será ascendido póstumamente al rango de coronel este miércoles como parte de los actos fúnebres tras su trágico asesinato en Ponce el pasado viernes.

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De acuerdo con el coronel Orlando Rivera, superintendente asociado de asuntos operacionales, el ascenso será parte de los actos para conmemorar la vida y servicio de Santiago Rentas.

“El velatorio comenzará el miércoles. El sepelio será viernes”, dijo Rivera a Telenoticias. “El sepelio será el viernes”.

Mientras, destacó que “está pautado el ascenso póstumo para el miércoles a las 3:00 de la tarde”.

La Ley 83 de 2025, que separó a la Uniformada del Departamento de Seguridad Pública, estableció que “en caso de fallecimiento de un miembro de la Policía en el cumplimiento del deber, el superintendente de la Policía procederá a otorgarle de manera póstuma el ascenso honorífico al rango de coronel, como muestra de su valentía, entrega y sacrificio. Este ascenso honorífico se notificará a sus familiares como parte del homenaje póstumo”.

Los preparativos para los actos comenzarían a partir de este lunes, luego que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) completara la autopsia.

Una comitiva de patrullas policiacas escoltaron el coche fúnebre desde la sede del ICF en San Juan hasta una funeraria en Juana Díaz, explicó Rivera en la entrevista televisiva, al recalcar que el “caso fue esclarecido”.

De acuerdo con la Policía y una denuncia federal, Santiago Rentas fue asesinado el viernes pasado al intervenir para proteger a un agente encubierto durante un operativo contra la venta ilegal de armas de fuego.

Los sospechosos fueron identificados como José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco”, de 23 años; Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24 años; y Efraín Coimbre Lugo, de 28 años.

Un magistrado federal ya encontró causa para sus arrestos por violaciones a Ley de Armas, mientras que el Departamento de Justicia de Puerto Rico radicará cargos estatales al trío cuando Colón Arroyo y Torres Santiago sean dados de alta de un hospital, donde son atendidos por las heridas que recibieron en el intercambio de disparos.

Coimbre Lugo fue entregado el domingo por la Policía a agentes del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Según la denuncia, el incidente ocurrió durante una operación encubierta que llevaba a cabo la Policía como parte de una investigación por tráfico ilegal de armas de fuego.

Alegó que el objetivo era Torres Santiago, quien le iba a vender una pistola a un agente encubierto. Añadió que, en el momento en que el oficial le entregaba el dinero de una “compra controlada” de un arma, Torres Santiago y, luego, Colón Arroyo intentaron robarle el dinero apuntándole con una pistola.

De acuerdo con ATF, en ese momento fue que Santiago Rentas intervino para protegerlo, pero en el intercambio de disparos fue alcanzado por tiros de Colón Arroyo, muriendo en el acto.

Agregó que Coimbre Lugo escapó de la escena, pero luego fue arrestado el sábado, cuando fue interrogado y confesó haber sido el conductor del auto en el que se transportaban los otros dos sospechosos para realizar la venta ilegal del arma.

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