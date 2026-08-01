Problemas con el flujo de combustible provocaron salida abrupta de Unidad 2 en la central Aguirre

Un problema con el flujo de combustible fue la causa de la abrupta salida de servicio que experimentó la Unidad 2 de la central Aguirre a las 6:30 p.m. del viernes y que dejó a sobre 100,000 clientes sin servicio eléctrico.

El consorcio Genera PR indicó, en una publicación en su cuenta de Facebook, que la unidad regresó a servicio a la 1:19 a.m. de este sábado.

“En la tarde de ayer (viernes), aproximadamente a las 6:28 p.m., la Unidad 2 de la central Aguirre sufrió una salida de servicio súbita debido a un disturbio en el flujo de combustible asociado al sistema de bombas de combustible”, explicó el consorcio a cargo de las plantas generatrices que antes eran operadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Inmediatamente, nuestros equipos de Operaciones y Mantenimiento iniciaron las labores de evaluación y corrección de la condición, logrando poner la unidad nuevamente en servicio a la 1:19 AM”, añadió la empresa.

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El operador, que es responsable del 60% de la generación de energía que alimenta el sistema eléctrico de Puerto Rico, indicó además, que brigadas monitorean el desempeño de la unidad para asegurar “la estabilidad de todos sus parámetros operacionales y asegurar su operación segura y confiable”.

Tras la salida de la Unidad 2, la generación en la central Aguirre se redujo a 140 megavatios (MW) o menos.

Al ocurrir el evento, el portal de estatus del servicio de LUMA Energy, registró sobre 100,000 abonados sin servicio, pero 20 minutos después, el total se redujo a menos de 8,000.

La unidad 2 de Aguirre experimentó, el 28 de julio, una primera falla que causó que Genera PR redujera su producción a la mitad. En esa ocasión, el consorcio identificó un problema con una de las bombas de vacío.