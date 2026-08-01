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Problemas con el flujo de combustible provocaron salida abrupta de Unidad 2 en la central Aguirre

La avería reportada en la noche del viernes provocó otro relevo de carga

1 de agosto de 2026 - 3:58 PM

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La corporación recordó que desde la tarde del lunes se iniciaron interrupciones debido a la avería que afectó las unidades 1 y 2 de la Central Aguirre.
Genera PR aseguró que sus brigadas monitorean el desempeño de la unidad 2. (Juan Luis Martínez Pérez)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un problema con el flujo de combustible fue la causa de la abrupta salida de servicio que experimentó la Unidad 2 de la central Aguirre a las 6:30 p.m. del viernes y que dejó a sobre 100,000 clientes sin servicio eléctrico.

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El consorcio Genera PR indicó, en una publicación en su cuenta de Facebook, que la unidad regresó a servicio a la 1:19 a.m. de este sábado.

“En la tarde de ayer (viernes), aproximadamente a las 6:28 p.m., la Unidad 2 de la central Aguirre sufrió una salida de servicio súbita debido a un disturbio en el flujo de combustible asociado al sistema de bombas de combustible”, explicó el consorcio a cargo de las plantas generatrices que antes eran operadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Inmediatamente, nuestros equipos de Operaciones y Mantenimiento iniciaron las labores de evaluación y corrección de la condición, logrando poner la unidad nuevamente en servicio a la 1:19 AM”, añadió la empresa.

El operador, que es responsable del 60% de la generación de energía que alimenta el sistema eléctrico de Puerto Rico, indicó además, que brigadas monitorean el desempeño de la unidad para asegurar “la estabilidad de todos sus parámetros operacionales y asegurar su operación segura y confiable”.

Tras la salida de la Unidad 2, la generación en la central Aguirre se redujo a 140 megavatios (MW) o menos.

Al ocurrir el evento, el portal de estatus del servicio de LUMA Energy, registró sobre 100,000 abonados sin servicio, pero 20 minutos después, el total se redujo a menos de 8,000.

La unidad 2 de Aguirre experimentó, el 28 de julio, una primera falla que causó que Genera PR redujera su producción a la mitad. En esa ocasión, el consorcio identificó un problema con una de las bombas de vacío.

Mientras Aguirre enfrentaba la situación, las tres unidades de la generadora privada EcoEléctrica también salieran de servicio forzosamente, situación que creó un déficit masivo que, en su punto pico, dejó a más de 370,000 abonados sin energía eléctrica.

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Breaking NewsGenera PRLUMA EnergyAEEZar de EnergíaJosué ColónCentral AguirreApagón
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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