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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan identificar persona sospechosa de asesinar a joven madre en Mayagüez

La Policía activó el protocolo de feminicidio luego de que fuera encontrada baleada en su apartamento

17 de junio de 2026 - 2:06 PM

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El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
Hasta este martes, la Policía había reportado la muerte de 18 mujeres en lo que va de este año, tres más que el año pasado a esta misma fecha.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los investigadores de la Policía buscan establecer la identidad de la persona sospechosa de asesinar ayer a una joven madre en Mayagüez.

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El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Mayagüez, Joel González, dijo que aún se encontraban en una etapa preliminar, por lo que todavía no podían revelar mucho de los avances iniciales para no afectar la pesquisa.

“Continuamos con la investigación. Exhortamos a toda persona que pueda tener alguna información que nos llame al 787-343-2020 para ayudarnos a esclarecer este caso”, dijo González.

La víctima fue identificada como Carolina Michelle Morales Ramos, de 23 años, madre de dos menores de 2 y 5 años de edad.

El cuerpo de Jada Waldmann, de 22 años, fue encontrado el 27 de enero, en Carolina. Su pareja José Rosa Rodríguez, principal sospechoso, se suicidó.El segundo feminicidio perpetrado este año cobró la vida de Camill Vilmenay, de 62 años, en Caguas. Su pareja la mató y luego se suicidó. No fue posible conseguir una foto de la víctima.Glerys Marie del Valle Valentín, de 22 años, fue asesinada el 31 de octubre, en Mayagüez. El sospechoso, Ellian O’Neill Rodríguez Asensio, de 18 años, no tenía licencia para portación y llegó con el cuerpo hasta el cuartel, pero no entregó el arma de fuego, que no ha sido localizada. La víctima era hija de un policía y tenía un niño de 5 años.
1 / 16 | Víctimas de feminicidio en 2025: los rostros de la violencia machista en Puerto Rico. El cuerpo de Jada Waldmann, de 22 años, fue encontrado el 27 de enero, en Carolina. Su pareja José Rosa Rodríguez, principal sospechoso, se suicidó. - Facebook

Su cuerpo fue encontrado en su apartamento del residencial Extensión Sábalos Gardens de Mayagüez, con una herida de bala en el pecho con entrada y salida. Los hechos fueron reportados a eso de las 6:47 p.m.

Como establece el protocolo, el caso es investigado preliminarmente como feminicidio.

Cuando este medio le preguntó a González sobre si habían identificado un sospechoso, el inspector apuntó que no podía comenta porque “entrar en esa parte del procedimiento sería afectar la investigación”.

Según el oficial, no tienen evidencia de que Morales Ramos haya reportado previamente algún caso de violencia de género.

Agregó que “tuvo una relación con una persona y hace un tiempo había culminado esa relación”.

Al preguntarle sobre si se habían comunicado con la expareja, González dijo que “no puedo entrar en esos detalles en estos momentos”.

Hasta este martes, la Policía había reportado la muerte de 18 mujeres en lo que va de este año, tres más que el año pasado a esta misma fecha.

De esos totales, la Policía ha clasificado siete muertes como feminicidios íntimos, dos menos que los nueve reportados a la misma fecha en el 2025.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMayagüezfeminicidio
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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