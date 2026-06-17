Buscan identificar persona sospechosa de asesinar a joven madre en Mayagüez

Los investigadores de la Policía buscan establecer la identidad de la persona sospechosa de asesinar ayer a una joven madre en Mayagüez.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Mayagüez, Joel González, dijo que aún se encontraban en una etapa preliminar, por lo que todavía no podían revelar mucho de los avances iniciales para no afectar la pesquisa.

“Continuamos con la investigación. Exhortamos a toda persona que pueda tener alguna información que nos llame al 787-343-2020 para ayudarnos a esclarecer este caso”, dijo González.

La víctima fue identificada como Carolina Michelle Morales Ramos, de 23 años, madre de dos menores de 2 y 5 años de edad.

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Su cuerpo fue encontrado en su apartamento del residencial Extensión Sábalos Gardens de Mayagüez, con una herida de bala en el pecho con entrada y salida. Los hechos fueron reportados a eso de las 6:47 p.m.

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Como establece el protocolo, el caso es investigado preliminarmente como feminicidio.

Cuando este medio le preguntó a González sobre si habían identificado un sospechoso, el inspector apuntó que no podía comenta porque “entrar en esa parte del procedimiento sería afectar la investigación”.

Según el oficial, no tienen evidencia de que Morales Ramos haya reportado previamente algún caso de violencia de género.

Agregó que “tuvo una relación con una persona y hace un tiempo había culminado esa relación”.

Al preguntarle sobre si se habían comunicado con la expareja, González dijo que “no puedo entrar en esos detalles en estos momentos”.

Hasta este martes, la Policía había reportado la muerte de 18 mujeres en lo que va de este año, tres más que el año pasado a esta misma fecha.

De esos totales, la Policía ha clasificado siete muertes como feminicidios íntimos, dos menos que los nueve reportados a la misma fecha en el 2025.

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