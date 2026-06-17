Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a una mujer en el residencial Sábalos Gardens en Mayagüez

La muerte es investigada bajo el protocolo de feminicidio

17 de junio de 2026 - 9:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima fue una joven de aproximadamente 23 años (Matt Rourke)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Una mujer fue asesinada en la noche de este martes en el residencial Sábalos Gardens de Mayagüez, confirmó el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) a El Nuevo Día.

RELACIONADAS

El inspector Carlos Alicea Contreras, coordinador de los CIC de la Policía de Puerto Rico, indicó, vía telefónica, que agentes de la División de Homicidios de Mayagüez trabajan la escena.

La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, tenía 23 años. Alicea Contreras añadió que la muerte es investigada bajo el protocolo de feminicidio.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Tags
Asesinato de mujeresAsesinatosPolicía de Puerto RicoMayagüezResidenciales públicosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: