Asesinan a una mujer en el residencial Sábalos Gardens en Mayagüez

Una mujer fue asesinada en la noche de este martes en el residencial Sábalos Gardens de Mayagüez, confirmó el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) a El Nuevo Día.

El inspector Carlos Alicea Contreras, coordinador de los CIC de la Policía de Puerto Rico, indicó, vía telefónica, que agentes de la División de Homicidios de Mayagüez trabajan la escena.

La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, tenía 23 años. Alicea Contreras añadió que la muerte es investigada bajo el protocolo de feminicidio.