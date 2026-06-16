Encuentran un cuerpo calcinado en la parte posterior de una pick up incendiada en Las Piedras
De momento, la Policía no ofreció la identidad de la persona
16 de junio de 2026 - 7:43 PM
16 de junio de 2026 - 7:43 PM
El cuerpo de una persona fue encontrado en el interior de una guagua incendiada en el sector Quebrada Grande del barrio El Río, en Las Piedras.
El informe preliminar de la Policía resaltó que la División de Vehículos Hurtados respondió a una querella en el barrio El Río y, al llegar a la escena, encontraron el cuerpo en el área de carga de la pick up incendiada.
De momento, la Policía no ofreció información como la marca y modelo del vehículo, ni la identidad del cuerpo.
Agentes de Vehículos Hurtados y de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao están a cargo de la pesquisa.
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