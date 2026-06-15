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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Justicia presentará cargos por presunta agresión contra mujer embarazada en Carolina

La querellante publicó vídeos en las redes sociales alegando que fueron del altercado

15 de junio de 2026 - 12:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las imágenes fueron vistas ampliamente en las redes sociales. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia informó, el lunes, que la Fiscalía de Carolina presentará cargos contra una mujer por supuestamente agredir a una embarazada en la noche del sábado.

En un comunicado de prensa, Justicia indicó que el incidente tuvo lugar en el área de Sabana Abajo.

“Las partes fueron citadas para mañana (martes) en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina”, indicó Justicia, en declaraciones escritas.

La agencia no adelantó cuáles denuncias presentaría ni ofreció información sobre la persona sospechosa. Se limitó a enfatizar a que “presentarán cargos criminales contra una mujer denunciada por agredir a una embarazada”.

Mientras, una ciudadana publicó vídeos en las redes sociales alegando que tenían que ver con el altercado.

Sostuvo que, a eso de las 8:40 p.m., conducía hacia su hogar cuando surgió un conflicto entre ambas conductoras por el paso en uno de los carriles.

Agregó que la presunta agresora “se para en medio de la calle con un objeto punzante a darle a mi vehículo gritarme palabras obscenas y forcejear la cerradura de mi vehículo”.

También denunció que esta le chocó el auto varias veces y que, cuando se bajó para captar con su cámara la tablilla del vehículo, la “agrede dándome en el rostro múltiples veces y a tirarme mi teléfono al suelo con el impacto de su agresión”.

De igual manera señaló que, luego, “procedió a irse antes de que vinieran los oficiales lo cual se hizo querella”.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAgresionesCarolina
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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