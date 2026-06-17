Emboscada durante venta de ropa en Carolina culmina con robo de vehículo a mano armada
El perjudicado logró escapar tras forcejear, pero uno los asaltantes presuntamente realizó disparos mientras huía del lugar
17 de junio de 2026 - 8:33 AM
17 de junio de 2026 - 8:33 AM
Un hombre fue víctima de un robo a mano armada durante la noche del martes en la parte posterior de un restaurante de comida mexicana ubicado en la carretera 853, en el municipio de Carolina, informó la Policía.
Según el informe preliminar, el perjudicado fue contactado por un individuo apodado “Gordo”, quien se comunicó telefónicamente para obtener información sobre una mercancía de ropa que estaba a la venta.
Posteriormente, ambas partes acordaron reunirse en la parte posterior del establecimiento comercial para concretar la transacción. Sin embargo, al llegar al mencionado lugar y disponerse a buscar la mercancía, el querellante fue sorprendido por dos individuos.
Según la Policía, uno de los sospechosos, descrito como de baja estatura, corpulento y vestido con una chaqueta roja, presuntamente lo amenazó con un arma de fuego. Mientras, el segundo, descrito como alto y delgado, rodeó el vehículo e intentó restringir sus movimientos.
No obstante, la víctima logró forcejear con ambos individuos y huir del lugar. Mientras escapaba, uno de los sospechosos presuntamente realizó dos disparos en su dirección, pero el perjudicado resultó ileso.
Los asaltantes se apropiaron de una guagua Toyota Grand Highlander XLE blanca, del año 2026. Más tarde, la Policía Municipal de Carolina localizó el automóvil abandonado en la carretera 8856, kilómetro 8.7.
El agente Alejandro Andújar, adscrito al Precinto de Carolina Sur, investigó preliminarmente el caso y refirió la pesquisa a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
La Uniformada exhortó a cualquier persona que posea información relacionada con este caso a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 o mediante las redes sociales oficiales de la Policía de Puerto Rico.
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