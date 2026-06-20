Muere un peatón arrollado frente a hospital en Carolina

Un peatón murió tras ser arrollado la noche de ayer en la carretera PR-3, frente al hospital Dr. Federico Trilla, en Carolina, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente de tránsito de carácter fatal fue reportado a eso de las 8:49 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre la situación en un área no designada para peatones.

Al llegar al lugar, agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina localizaron al perjudicado, un hombre que no ha sido identificado, con múltiples lesiones y heridas de gravedad.

El hombre fue transportado al hospital Dr. Federico Trilla (UPR de Carolina), donde falleció mientras recibía asistencia médica.

La Policía indicó que el conductor involucrado permaneció en la escena. Además, se le practicó la prueba de alcohol mediante el aliento, la cual arrojó un resultado de 0.00% de alcohol en su organismo.

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