Encapuchados interceptan camión para robar mercancía frente a una tienda en Carolina

El conductor de un camión fue víctima de un robo este jueves tras percatarse de un individuo encapuchado que intentaba abrir el contenedor que transportaba en los predios de la tienda Ross, en el centro comercial Los Colobos, en Carolina.

De acuerdo con la Policía, el robo fue reportado a las 3:54 a.m. en la PR-3.

Según la investigación preliminar de la Uniformada, el perjudicado se encontraba estacionado en el área de carga del establecimiento, ya que se disponía a descargar la mercancía.

Cuando uno de los supervisores retiró el seguro de las puertas del contenedor, el conductor presuntamente observó a un individuo que caminaba hacia la parte posterior del vagón con el rostro cubierto por un pasamontañas negro.

Poco después, escuchó que el sospechoso abrió las puertas, por lo que comenzó la marcha del camión para impedir que se apoderara de la carga.

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En ese momento, un automóvil Mazda color vino supuestamente se le atravesó en el camino para obligarlo a detenerse. Sin embargo, el camionero logró evadirlo y continuó hacia un cuartel de la Policía para informar lo sucedido.

Mientras conducía, el querellante relató que observó por el retrovisor que parte de la mercancía caía del contenedor y que una persona la recogía para colocarla en el carro color vino.