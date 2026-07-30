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Encapuchados interceptan camión para robar mercancía frente a una tienda en Carolina

El conductor logró esquivar un vehículo que intentó bloquearle el paso, pero parte de la carga cayó del contenedor

30 de julio de 2026 - 12:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El conductor de un camión fue víctima de un robo este jueves tras percatarse de un individuo encapuchado que intentaba abrir el contenedor que transportaba en los predios de la tienda Ross, en el centro comercial Los Colobos, en Carolina.

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De acuerdo con la Policía, el robo fue reportado a las 3:54 a.m. en la PR-3.

Según la investigación preliminar de la Uniformada, el perjudicado se encontraba estacionado en el área de carga del establecimiento, ya que se disponía a descargar la mercancía.

Cuando uno de los supervisores retiró el seguro de las puertas del contenedor, el conductor presuntamente observó a un individuo que caminaba hacia la parte posterior del vagón con el rostro cubierto por un pasamontañas negro.

Poco después, escuchó que el sospechoso abrió las puertas, por lo que comenzó la marcha del camión para impedir que se apoderara de la carga.

En ese momento, un automóvil Mazda color vino supuestamente se le atravesó en el camino para obligarlo a detenerse. Sin embargo, el camionero logró evadirlo y continuó hacia un cuartel de la Policía para informar lo sucedido.

Mientras conducía, el querellante relató que observó por el retrovisor que parte de la mercancía caía del contenedor y que una persona la recogía para colocarla en el carro color vino.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobosCarolina
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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