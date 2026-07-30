Una de las más buscadas: arrestan a mujer por falsificar cheque de un centro de cuido de adultos mayores

Una mujer de 46 años fue arrestada este miércoles en Mayagüez y un juez le impuso una fianza de $150,000 -que no prestó- tras ser acusada por varios cargos relacionados con un fraude cometido cuando laboraba en un centro de cuido prolongado para adultos mayores.

La Policía informó que Dalimara Cabassa Santiago era una de las más buscadas del área policíaca de Mayagüez luego de que, en agosto de 2023, presuntamente alteró un cheque del hogar de adultos mayores en el que laboraba.

“El cheque original era de $345.25, sin embargo, lo modificó y posteriormente lo cambió por $13,345.25, apropiándose ilegalmente de la diferencia”, detalló la Uniformada. Además, Cabassa Santiago presuntamente también se apropió de bienes con un valor de unos $1,000.

El 2 de octubre de 2025, un juez expidió una orden de arresto contra la mujer por apropiación ilegal grave, fraude y falsificación de documentos.

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Cabassa Santiago fue arrestada en la avenida Hiram Cabassa, en Mayagüez, por agentes de la División de Arrestos Especiales y llevada al Tribunal de Mayagüez. El juez Luis Padilla Galeano encontró causa para arresto.