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prima:LUMA Energy reemplazará 13 postes en la comunidad Islote de Arecibo tras colapso el fin de semana: “Eso estaba podrido”

Los trabajos podrían extenderse hasta por dos meses, estimó el consorcio

30 de julio de 2026 - 9:00 AM

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La emergencia en Islote, que no representó pérdida de vidas, era previsible, denunciaron residentes de la zona abordados por El Nuevo Día. (Suministrada)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Arecibo - A raíz del colapso el pasado fin de semana de dos postes del tendido eléctrico en el barrio Islote, en este municipio, uno de ellos sobre un vehículo que transitaba por la zona, LUMA Energy adelantó sus planes para sustituir 13 de estos equipos deteriorados a lo largo de la carretera PR-681, que transcurre por la comunidad.

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La emergencia –que no representó pérdida de vidas– era previsible, denunciaron residentes de la zona abordados por El Nuevo Día.

“Mucho duró. Eso estaba ahí podrido abajo. Estaba prácticamente recostándose ahí; un golpecito y se caía, y cayó. Gracias a Dios que, en ese momento, no había nadie”, expresó Josué Oquendo, quien tiene un negocio en la zona.

El primer poste que cayó el sábado, según Oquendo, había sido identificado para ser reemplazado por LUMA, entre noviembre y diciembre del año pasado, pero nunca fue sustituido. “Tenía una marca como que había que cambiarlo”, añadió, por su parte, Orlando Acevedo, quien reside justo frente al primer poste que colapsó. Al momento del incidente, no se encontraba en su hogar.

“(El poste) se había partido. Ellos habían venido, lo empataron y, entonces, se dieron cuenta de que estaba podrido y vinieron a las dos o tres semanas, y le pusieron una raya ahí y le escribieron: ‘LUMA’, pero nunca vinieron a cambiar el poste”, relató Acevedo.

David Concepción, quien sí estaba en su hogar durante los hechos, relató que, previo al colapso, se reportaron fuertes fluctuaciones de voltaje. Un minuto después, los cables comenzaron a vibrar y estalló el transformador. “El voltaje y la sobrecarga fueron tantos que arrancaron el poste de raíz”, recordó.

“Esos postes se supone que se hubiesen cambiado hace años por el salitre. Para el huracán María (2017), el impacto fue fuerte, se cayeron en forma de dominó y solo los enderezaron; ya estaban bien débiles”, agregó Concepción, quien conocía que el poste estaba en planes de cambio.

Tras reemplazar los dos postes caídos, los equipos técnicos de LUMA se preparan para coordinar con la comunidad cortes de servicio y lograr la sustitución de los 11 restantes, trabajos que podrían extenderse por dos meses, estimó el director de Transmisión del consorcio, Hamilton Lugo, en entrevista separada.

“Encontramos que uno de los postes, un poste viejo, falló y cayó. Se comenzó a movilizar los equipos al área y, mientras estábamos haciendo eso, se cae el poste adyacente. Al cambiar la carga de los cables y el peso, también falló y cayó encima de un vehículo que transitaba por el área”, compartió Lugo sobre lo ocurrido el sábado.

Reconoció que el primer poste accidentado estaba en planificación para ser reemplazado. Cuestionado sobre el retraso para realizar los trabajos, dijo que, en el caso específico de Islote, se enfrentaron a la realidad de que clientes han construido verjas que “encapsularon” los postes.

“En estos casos, tenemos involucrar el Área de Reglamentaciones y Permisos para coordinar con los clientes. Aunque tenemos derecho de servidumbre de paso, hacen construcciones invadiendo esa servidumbre y no es como que podamos tumbar lo que queramos”, explicó.

Aunque Lugo no precisó la cifra exacta de postes que necesitan reemplazo a nivel isla, destacó que LUMA ha cambiado más de 40,000, de un inventario global de 700,000. “Los estamos reemplazando con los nuevos estándares acordados con FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para que resistan vientos sostenidos de 160 millas por hora. Al cambiar el material a metal y reforzar los anclajes, la infraestructura queda mucho más sólida y fuerte”, enfatizó.

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LUMA EnergyAreciboEnergía eléctricaHuracán María
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
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Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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