Papa León XIV visita Lampedusa y reza por los migrantes fallecidos

Lampedusa, Italia— El papa León XIV, que se ha enfrentado al Gobierno del presidente Donald Trump por su ofensiva contra la inmigración, visitó el sábado el epicentro del debate migratorio en Europa para rendir homenaje a las decenas de miles de personas que han perdido la vida al intentar llegar al continente en busca de libertad y prosperidad.

Mientras Estados Unidos conmemora los 250 años de la Declaración de Independencia con mítines, fiestas y fuegos artificiales, el primer papa de origen estadounidense viajó a la isla siciliana de Lampedusa para rezar en un cementerio de migrantes y celebrar una misa solemne en memoria de quienes han llegado más recientemente a la isla.

Lampedusa, una franja rocosa y sin árboles de 5.6 millasde longitud, se encuentra más cerca de África que de la Italia continental y es el principal puerto de entrada a Europa para cientos de miles de migrantes introducidos clandestinamente en barco desde Libia o Túnez.

León se reunió con algunos migrantes en el puerto y luego caminó solo sobre las rocas irregulares del espigón, con el viento azotándole la sotana y arrancándole el solideo mientras miraba hacia el mar. A continuación, bendijo una placa que dedica el muelle al papa Francisco, quien lo visitó en 2013, antes de celebrar la misa en tierra.

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“Este es un lugar donde los gestos hablan más alto que las palabras”, dijo León. “Pero para que los gestos sean humanos, necesitan un corazón”.

1 / 30 | Ceremonia histórica: el papa León XIV inaugura la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia en España. Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. - Alessandra Tarantino 1 / 30 Ceremonia histórica: el papa León XIV inaugura la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia en España Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. Alessandra Tarantino Compartir

Con ello, León enviaba un mensaje poderosamente simbólico a Estados Unidos y a Europa sobre la obligación cristiana de defender la dignidad de todo ser humano —especialmente la de los migrantes y los más vulnerables—, al tiempo que recordaba a Estados Unidos que fue fundado por inmigrantes.

En una carta dirigida a los estadounidenses con motivo del aniversario del 4 de julio, León insistió en que proteger a los no nacidos y a toda vida humana también significa “acoger, proteger y ayudar a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribuciones han formado parte de la historia de este país desde sus inicios”.

“Acogerlos con compasión y generosidad no es solo un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad que corresponde a toda persona”, escribió León.

Una diminuta isla se convierte en el punto cero de la migración europea

En los últimos años, Lampedusa se ha convertido en el punto de partida del debate sobre la migración en Europa, mientras el continente se esfuerza por vigilar sus fronteras y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones legales de acoger a los refugiados que huyen de los conflictos, del cambio climático y de la pobreza.

En su homilía, León agradeció a los residentes el “milagro de compasión” que han demostrado al acoger a los migrantes e instó a Europa a estar a la altura del reto del momento y a asumir su responsabilidad.

“De hecho, más que cualquier consideración intelectual o convicción ideológica, el encuentro con quienes yacen ante nosotros, despojados de todo, nos llama a estar cerca de ellos”, dijo León, vestido con unas túnicas decoradas con imágenes de olas.

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Desde “este remoto rincón de Europa en el mar Mediterráneo”, León instó a los líderes europeos a abordar el fenómeno migratorio de manera integral, combinando la ayuda inmediata con estrategias a largo plazo para acoger, proteger, apoyar e integrar a los migrantes, al tiempo que se fomenta el desarrollo de sus países de origen para que nadie se vea obligado a emigrar.

“Aquí han visto no solo a una persona, sino a miles de seres humanos que han caído en manos de ladrones que les han quitado todo, les han golpeado brutalmente y se han marchado, dejándolos medio muertos”, dijo.

“Otros han fallecido durante el viaje”, dijo, “y, sin embargo, sentimos su presencia, que nos interpela tanto como la de quienes han desembarcado y necesitan atención y ayuda”.

El número de migrantes que han llegado a Italia en lo que va de año es considerablemente inferior al de los últimos años: el Ministerio del Interior ha informado de 14,464 llegadas hasta el viernes, frente a las 30,598 registradas en el mismo periodo del año pasado y las 26,202 de 2024.

Al mismo tiempo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha registrado más de 35,000 migrantes desaparecidos en el Mediterráneo desde 2014, aunque se cree que la cifra real de fallecidos es muy superior, dado el incontable número de naufragios «invisibles» que nunca se registran.

"Ninguna persona es ilegal": la experiencia de hijos e hijas de inmigrantes en el “Verano Aurora” La doctora Gladys Capella Noya lleva más de una década gestando el proyecto con las escuelas aledañas al recinto de Río Piedras de la UPR.

León ha subrayado con firmeza la necesidad de defender la dignidad de los migrantes, especialmente en el contexto del programa de deportaciones masivas del Gobierno de Trump en su Chicago natal. Pero también ha dirigido su mensaje a los líderes cristianos de Europa.

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El mes pasado, el Papa visitó otro punto crítico de la migración europea, en las Islas Canarias, España, para avergonzar a los dirigentes que rechazan a los migrantes con indiferencia, al tiempo que advertía a los traficantes de personas de que se enfrentarán a la ira de Dios por explotar la desesperación de los migrantes.

León rinde homenaje a la dignidad de los fallecidos y recuerda a Francisco

Tras llegar a Lampedusa en avión, León rindió homenaje a los fallecidos en el cementerio de migrantes de la isla, depositando una corona de flores amarillas y blancas sobre sus tumbas, marcadas por sencillas cruces hechas con madera astillada de barcos naufragados.

Estos gestos transmiten un «mensaje contundente» de solidaridad, afirmó Tareke Brhane, un migrante de Eritrea y presidente del Comité 3 de Octubre, una organización sin ánimo de lucro fundada por familiares de las víctimas de un naufragio ocurrido en 2013 en Lampedusa que se saldó con 368 muertos.

Brhane declaró a The Associated Press: “Es una señal clara en nuestra lucha con Italia y con Europa para registrar las muertes, porque hasta hoy todavía no disponemos de un registro (de los fallecidos)”.

La visita de León rinde homenaje a los fallecidos y también «envía un mensaje a los familiares, muchos de los cuales siguen esperando y sufriendo», añadió.

Con su visita, León siguió los pasos del papa Francisco, quien ha convertido la situación de los migrantes y refugiados en una prioridad de su pontificado. Para la Iglesia católica, acoger y acompañar a quienes huyen de la adversidad forma parte del llamamiento evangélico a “acoger al extranjero”.

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Francisco viajó a Lampedusa en julio de 2013, en su primer viaje fuera de Roma tras su elección. Lanzó una corona al mar en memoria de los migrantes fallecidos y denunció la «globalización de la indiferencia» que el mundo muestra hacia los migrantes.

Salvatore Sortino, jefe de misión de la OIM para Italia y Malta, señaló que este año se ha producido un descenso en el número de llegadas por la ruta del Mediterráneo central. Sin embargo, señaló que el número de fallecidos ha aumentado proporcionalmente, “en el sentido de que la disminución de las llegadas no se ha traducido en un menor número de muertes en el mar”.

“Eso pone de manifiesto la vulnerabilidad que sigue existiendo”, afirmó. “Por eso, la visita del Papa aquí, donde ocurre todo esto, creo que es un recordatorio muy importante de ese aspecto”.

1 / 10 | Así fue el encuentro entre el papa León XIV y el secretario de Estado Marco Rubio. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abordó los "esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio" durante una reunión en el Vaticano. - The Associated Press 1 / 10 Así fue el encuentro entre el papa León XIV y el secretario de Estado Marco Rubio El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abordó los "esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio" durante una reunión en el Vaticano. The Associated Press Compartir

La Unión Europea aplica nuevas normas e Italia aumenta las deportaciones

El Comité Internacional de Rescate calcula que, solo este año, hay 118 millones de personas en todo el mundo que se han visto desplazadas por la fuerza.

La visita del Papa tiene lugar apenas dos semanas después de que la Unión Europea comenzara a aplicar un nuevo conjunto de normas que regulan la forma en que cada uno de sus 27 Estados miembros abordará la migración irregular y la situación de los solicitantes de asilo.

Según las nuevas normas, los extranjeros serán sometidos a controles en las fronteras de la UE durante un máximo de siete días antes de ser admitidos, y aquellos que se considere que representan una “amenaza para la seguridad” o procedan de países incluidos en una lista de países “seguros” serán sometidos a un proceso más rápido. Uno de los pilares del nuevo pacto es acelerar los retornos voluntarios y forzosos de los solicitantes de asilo rechazados mediante la emisión automática de órdenes de retorno cuando se deniega una solicitud.

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Los defensores de los derechos humanos han criticado las nuevas normas, al considerar que socavan el derecho a solicitar asilo al acelerar las evaluaciones. Afirman que los procedimientos acelerados dan lugar a la discriminación racial, al tiempo que niegan la protección internacional a los solicitantes con reclamaciones legítimas, y advierten de un aumento previsto de las detenciones prolongadas en las fronteras de la UE.