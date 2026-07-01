Cisma en la Iglesia: tradicionalistas consagran obispos sin aval del papa León XIV

Un grupo disidente de católicos tradicionalistas desafió directamente al papa León XIV el miércoles al consagrar a cuatro obispos sin su consentimiento, restando importancia a las excomuniones y al cisma resultantes al declarar que era un “deber sagrado” defender la fe católica.

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que se opone a las reformas modernizadoras en la Iglesia católica, siguió adelante con una ceremonia llena de rituales en su seminario en Econe, Suiza, pese a un llamado de último minuto de León para cancelarla. El papa estadounidense advirtió en una carta el martes que consagrar obispos sin su aprobación equivalía a un “pecado de extrema gravedad” que, en realidad, perjudicará a sus fieles.

Y, aun así, las campanas repicaron a través del brumoso valle montañoso alpino mientras cientos de sacerdotes procesionaban de dos en dos hacia el altar bajo una carpa al inicio del servicio, al que asistieron miles de fieles católicos que prefieren la misa tradicional en latín sobre las liturgias modernas.

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La misa, rica en vestiduras de terciopelo con bordes dorados, cantos e incienso, fue transmitida en vivo por el canal de YouTube de la fraternidad, con traducción simultánea en varios idiomas. La extravagancia religiosa, altamente organizada, subrayó el alcance internacional de la fraternidad, pese a su estatus de forastera cismática, y su atractivo entre católicos conservadores y tradicionalistas recelosos del mundo moderno y secular.

1 / 36 | De Pío XI a León XIV: los papas de los últimos 100 años. Han sido 267 los papas que han estado al frente de la Iglesia católica. - Fotomontaje 1 / 36 De Pío XI a León XIV: los papas de los últimos 100 años Han sido 267 los papas que han estado al frente de la Iglesia católica. Fotomontaje Compartir

Las consagraciones representan una crisis importante para León, quien ha priorizado la unidad de la Iglesia y sanar las tensiones con los tradicionalistas que empeoraron durante el pontificado del papa Francisco.

La FSSPX, como se conoce a la fraternidad, representa una amenaza para la Santa Sede, ya que constituye una Iglesia paralela, ultracatólica y previa al Vaticano II. Ahora cuenta con seis obispos, 751 sacerdotes, 264 seminaristas formándose en cinco seminarios, 145 hermanos religiosos, 88 oblatos y 250 religiosas que representan 50 nacionalidades, según estadísticas de la FSSPX.

Al inicio de la misa, un sacerdote leyó en voz alta una declaración que justificaba las consagraciones como un “deber sagrado” necesario y desestimaba las penalidades resultantes. “Consideramos que todo castigo y censura impuesto contra este paso no tendrá validez”, dijo.

A mitad de la ceremonia, el obispo Alfonso de Galarreta, quien también fue consagrado sin consentimiento papal en 1988, colocó sus manos sobre la cabeza de los cuatro nuevos obispos. El ritual de imposición de manos confiere el Espíritu Santo de un obispo a otro y recuerda el gesto de Cristo hacia sus apóstoles.

Según el derecho canónico, el mero acto de consagrar a un obispo sin mandato papal conlleva la penalidad más severa en la Iglesia católica: la excomunión automática para los cuatro nuevos obispos y para el obispo que administra el rito. También constituye un acto cismático, o una ruptura intencional de la unidad de la Iglesia católica.

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Una fraternidad fundada en oposición al Vaticano II

El arzobispo francés Marcel Lefebvre fundó la FSSPX en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II. Entre otras cosas, las reuniones eclesiales de la década de 1960 revolucionaron las relaciones de la Iglesia católica con otros cristianos, judíos y personas de otras religiones, y permitieron que la misa se celebrara en la lengua vernácula en lugar de latín.

1 / 30 | Ceremonia histórica: el papa León XIV inaugura la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia en España. Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. - Alessandra Tarantino 1 / 30 Ceremonia histórica: el papa León XIV inaugura la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia en España Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. Alessandra Tarantino Compartir

En 1988, exactamente 38 años antes del miércoles, Lefebvre consagró a cuatro obispos sin consentimiento papal. El Vaticano excomulgó prontamente a Lefebvre y a los cuatro obispos, y declaró las consagraciones un “acto cismático”. El papa Benedicto XVI levantó las excomuniones en 2009, pero la FSSPX no tiene hoy ningún estatus legal en la Iglesia.

La FSSPX ha acusado a la Iglesia moderna de estar plagada de herejías y errores, incluidos el modernismo, el liberalismo y el ecumenismo. La fraternidad insiste en que solo la FSSPX sostiene la verdadera fe de Cristo y ha justificado las consagraciones citando un “estado de necesidad” para ministrar a sus fieles.

Identificó a los nuevos obispos como Pascal Schreiber, de Suiza; Michael Goldade, de Estados Unidos; Michel Poinsinet de Sivry, de Francia; y Marc Hanappier, también de Francia.

En su homilía, el superior de la FSSPX, el reverendo Davide Pagliarani, defendió las consagraciones como necesarias para la salvación de las almas, pero también insistió en que servían a León y a la Iglesia.

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“Se nos acusa de no respetar al papa”, dijo Pagliarani. “Pero es precisamente porque amamos al papa como vicario de Cristo, como cabeza de la Iglesia, que no queremos ver al papa humillado más, del lado de falsos pastores que representan falsas religiones”.

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El Vaticano no comentó de inmediato.

Una ruptura, pero una celebración de todos modos

Y, aun así, todo en la ceremonia del miércoles tenía el aire de una celebración alegre, aunque un aguacero terminó empapando a los fieles en el campo fuera de la carpa. El sitio web para su consagración tuvo durante días un reloj de cuenta regresiva. Los participantes recibieron una gorra de béisbol con el sello “Econe2026”.

Y, quizás en la señal más obvia de una celebración, los participantes registrados pudieron comprar un juego de vinos de recuerdo para conmemorar el evento “histórico”. La caja de regalo “Cuvee des Sacres”, de 75 francos suizos ($92.50), incluye pinot noir, Syrah, Petit Arvine y Fendant, cada botella con una etiqueta de temática episcopal: una imagen del sombrero puntiagudo de mitra de un obispo, su anillo, cruz o báculo.

El campo, ubicado bajo enormes líneas eléctricas, estaba repleto de monjas sonrientes, sacerdotes posando para fotos, Girl Scouts repartiendo botellas de agua, guardias de seguridad vestidos de negro con auriculares y voluntarios escoltas con chalecos anaranjados que mantenían a los periodistas bajo estricta vigilancia, ocasionalmente cortando entrevistas con fieles. La neblina matutina cubría el cercano río Ródano, que serpentea por el valle alpino mientras los adoradores llegaban en masa.

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Arlina Onglao, una agente de viajes de 71 años que viajó desde su casa en Manila, Filipinas, dijo que quería venir a Econe para el “evento histórico” y que no le importaba la posibilidad de excomuniones.

“Para mí, porque el Vaticano ha perdido -- bueno, ¿debería decir esto? -- ha perdido credibilidad, no creo que eso vaya a asustar a ninguno de nosotros. Yo no tengo miedo”, dijo. “Siento que estoy en un camino más seguro hacia el cielo”.

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El investigador médico Wulfran Lindzondzo, de 42 años, natural de Gabón y quien hoy vive en Francia, dijo que quería “redescubrir la tradición” a través de la fraternidad, señalando su presencia en el país africano.

“El Santo Padre realmente no está de acuerdo con esto, pero lo entrego — rezaré al Buen Dios para que las autoridades en Roma algún día puedan aceptar volver a las tradiciones de la Iglesia”, dijo antes de que comenzara la misa.

Otros tradicionalistas y conservadores se oponen a las consagraciones

Para la propia fraternidad, ni la amenaza de un cisma declarado ni una excomunión importan. “No le tememos. Nos duele inmensamente, pero creemos que el bien que buscamos es mayor que el dolor que se nos infligirá”, dijo Marc-André Mabillard, gerente de medios de la FSSPX.

En una respuesta tardía a la carta de León, la FSSPX instó a León a esperar antes de declarar cualquier penalidad.

Pero muchos católicos, incluidos conservadores y tradicionalistas, se opusieron a las consagraciones como un acto de desobediencia severa al papa que perjudica a la Iglesia.