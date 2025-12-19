Opinión
Seguridad

Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades buscan a sospechoso que robó y agredió a un cartero: ofrecen recompensa de hasta $150,000

El incidente ocurrió en noviembre pasado en la urbanización Santiago Iglesias en San Juan, confirmó la Policía

19 de diciembre de 2025 - 10:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos ofrece una recompensa a cambio de información que conduzca al arresto del sospechoso. (Suministrada )
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS, en inglés), junto a la Policía de Puerto Rico, busca localizar a un hombre sospechoso de robar y agredir a un cartero del Servicio Postal el pasado 25 de noviembre en la calle Belén Burgos de la urbanización Santiago Iglesias, en San Juan.

Según la investigación, el sujeto -portando un arma blanca y mediante fuerza e intimidación- cometió el robo. Acto seguido, obligó al cartero a abordar su guagua oficial y conducir hasta llegar a la calle Unión del sector Piedras Blancas, en Guaynabo. Allí el cartero impactó el vehículo contra unos bambúes y se desmontó, lo que provocó que el asaltante huyera.

El sospechoso fue descrito como de tez negra, flanco, cara perfilada, cinco pies y seis pulgadas de estatura, y barba recortada. Además, vestía una sudadera, color gris, con capucha negra, y tenis negras y blancas.

Las autoridades indicaron que este hombre podría ser de Guaynabo y/o áreas adyacentes.

Autoridades buscan a sospechoso que atacó a un cartero.
Autoridades buscan a sospechoso que atacó a un cartero. (Suministrada)

Si tienes información sobre este incidente, puedes comunicarte con USPIS al 787-622-1670 con el número de referencia 4627043-WPV. Bajo estricta confidencialidad. Están ofreciendo una recompensa de hasta $150,000 por información que conduzca al arresto y convicción del sujeto.

Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. Johnsy Pagán Resto es buscado por cargos de secuestro, robo agravado y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $900,000. Eliezer García Colón enfrenta cargos por Ley 54. Contra este pesa una fianza de $200,000.
1 / 39 | En la mira de las autoridades: estos son los más buscados de Puerto Rico. Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. - Policía de Puerto Rico
