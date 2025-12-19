Autoridades buscan a sospechoso que robó y agredió a un cartero: ofrecen recompensa de hasta $150,000
El incidente ocurrió en noviembre pasado en la urbanización Santiago Iglesias en San Juan, confirmó la Policía
19 de diciembre de 2025 - 10:37 AM
El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS, en inglés), junto a la Policía de Puerto Rico, busca localizar a un hombre sospechoso de robar y agredir a un cartero del Servicio Postal el pasado 25 de noviembre en la calle Belén Burgos de la urbanización Santiago Iglesias, en San Juan.
Según la investigación, el sujeto -portando un arma blanca y mediante fuerza e intimidación- cometió el robo. Acto seguido, obligó al cartero a abordar su guagua oficial y conducir hasta llegar a la calle Unión del sector Piedras Blancas, en Guaynabo. Allí el cartero impactó el vehículo contra unos bambúes y se desmontó, lo que provocó que el asaltante huyera.
El sospechoso fue descrito como de tez negra, flanco, cara perfilada, cinco pies y seis pulgadas de estatura, y barba recortada. Además, vestía una sudadera, color gris, con capucha negra, y tenis negras y blancas.
Las autoridades indicaron que este hombre podría ser de Guaynabo y/o áreas adyacentes.
Si tienes información sobre este incidente, puedes comunicarte con USPIS al 787-622-1670 con el número de referencia 4627043-WPV. Bajo estricta confidencialidad. Están ofreciendo una recompensa de hasta $150,000 por información que conduzca al arresto y convicción del sujeto.
