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Conocer es crecer: ¿Por qué celebramos “Juneteenth”? 

Para miles de esclavos en Estados Unidos, la libertad llegó años después de la proclamación oficial de emancipación

16 de junio de 2026 - 6:00 AM

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Aunque comenzó en Texas, las comunidades afroamericanas en otros estados comenzaron a celebrar “Juneteenth” como el Día de la Liberación. Es un feriado federal desde 2021 y actualmente se celebra en todos los Estados Unidos. (Archivo / AP) (Michael Dwyer)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Este viernes, 19 de junio se celebrará “Juneteenth” o el Día de la Liberación, que es un feriado del gobierno federal. Su nombre nace de la combinación de las palabras “June” (junio) y “nineteenth” (diecinueve). Conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos.

RELACIONADAS

El presidente Abraham Lincoln decretó el fin de la esclavitud el 22 de septiembre de 1862, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, que mantuvo enfrentados a estados del norte (la Unión) y del sur (Confederados) desde 1861 hasta 1865. Sin embargo, la Proclamación de Emancipación no pudo implementarse en los lugares que aún estaban bajo control confederado, así que la esclavitud continuó en algunos estados por varios años más.

En Texas, el estado confederado más occidental, la libertad llegó finalmente el 19 de junio de 1865, cuando unos 2,000 soldados de la Unión arribaron a la bahía de Galveston, Texas. Allí, el ejército anunció que las más de 250,000 personas negras esclavizadas en el estado eran libres por decreto presidencial. Este día pasó a ser conocido como “Juneteenth” por los recién liberados en Texas. Con los años, las comunidades afroamericanas en otros estados comenzaron a celebrarlo. Es un feriado federal desde 2021.

Fuentes: Usa.gov y Nmaahc.si.edu

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Para escuela elemental

La cadena de la libertad

Materiales: Papel de colores, marcadores y pega.

Desarrollo: Cada estudiante recibe una tira de papel para escribir o dibujar algo que significa libertad para ellos (jugar, abrazar a su familia, ir a la escuela, etc.). Se unen todas las tiras formando una cadena larga que se cuelga en el salón. El maestro explica que, igual que estas tiras se unen para hacer algo grande, muchas personas se unieron para lograr la libertad de miles de esclavizados (negros libertos) en Texas.

Objetivo: Conectar el concepto abstracto de libertad con experiencias personales y comprender que los cambios importantes requieren esfuerzo colectivo.

Preguntas:

  • ¿Cómo te sentiste cuando imaginaste que no podías hacer algo que te gusta, y luego cuando pensaste que sí podías?
  • ¿Por qué crees que es importante recordar cómo se sintieron las personas cuando finalmente fueron libres?

Para escuela superior

Análisis de la demora de la libertad

Desarrollo: Los estudiantes investigan la cronología: Emancipación Proclamada (1862/1863) y Libertad real en Texas (1865). En grupos, analizan mapas de la Guerra Civil y discuten: ¿Por qué la información no llegó antes a Texas? ¿Qué intereses mantuvieron al oculta la noticia?

Cada grupo crea una línea del tiempo visual que incluya no solo fechas, sino también actores (ejército, terratenientes, esclavizados) y barreras (geografía, comunicación, resistencia de los esclavizadores). Presentan sus conclusiones y comparan con otros momentos históricos donde los derechos proclamados no se implementaron inmediatamente.

Objetivo: Desarrollar pensamiento crítico sobre la diferencia entre leyes y su aplicación real, y entender el papel del poder y la información en la historia.

Preguntas:

  • Al investigar por qué la libertad tardó dos años en llegar a Texas, ¿qué te sorprendió que no hubieras considerado antes?
  • ¿Cómo cambió tu forma de entender la relación entre una ley y la realidad social?
Tags
El Nuevo Día EducadorJuneteenthEsclavitudHistoriaEstados Unidos
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