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Conocer es crecer: El fútbol y el origen de la Copa Mundial

Este jueves, 11 de junio comenzará el evento en el que se enfrentarán equipos de 48 naciones de todo el mundo

9 de junio de 2026 - 6:00 AM

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El delantero argentino Lionel Messi se ejercita durante un entrenamiento para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. (Charlie Riedel)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Este jueves, 11 de junio comenzará la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento en el que equipos de 48 naciones de todo el mundo se enfrentarán en los tres países sede: Canadá, Estados Unidos y México.

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La Copa Mundial es organizada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA, por sus siglas en francés) y se celebra cada cuatro años. En 1930 se llevó a cabo por primera vez con la participación de equipos masculinos de 13 países, mientras que la primera Copa Mundial Femenina se realizó en 1991.

Con una fanaticada estimada en 3,500 millones de aficionados en 2025, el fútbol (llamado “soccer” en Estados Unidos) es el deporte más popular del mundo. En él dos equipos de 11 jugadores cada uno intentan introducir el balón en una portería utilizando cualquier parte de su cuerpo excepto las manos o los brazos. Cada equipo tiene un portero, cuya función es evitar que el equipo contrario introduzca el balón en la portería y marque un gol.

Un partido de fútbol consta de dos tiempos de 45 minutos, divididos por una pausa de 15 minutos. Gana el equipo que anota la mayor cantidad de goles.

Fuentes: www.fifa.com, www.olympics.com y www.history.com

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Escuela Elemental

La Búsqueda del Tesoro del 11

Los estudiantes reciben una tarjeta con 11 ítems para encontrar en el texto (como los 11 jugadores de un equipo). Deben marcar con un cotejo cada vez que encuentren: Ítem a encontrar y ¿Dónde está?

1. El nombre de los 3 países sede

2. El año de la primera Copa Mundial

3. Cuántos países jugaron en 1930

4. El deporte se llama “soccer” en...

5. ¿Cuántos jugadores tiene cada equipo?

6. ¿Qué partes del cuerpo NO pueden usar?

7. ¿Cuántos minutos dura cada tiempo?

8. ¿Cuántos minutos dura el descanso?

9. ¿Quién evita que metan goles?

10. ¿Cada cuántos años se celebra?

11. ¿En qué año fue la primera Copa Femenina?

Escuela Superior

El texto dice que la FIFA organiza el evento, pero usa las siglas en francés (Fédération Internationale de Football Association). ¿Por qué crees que el autor incluyó ese dato en español? ¿Qué te revela sobre cómo leer textos informativos: debes confiar ciegamente o verificar las fuentes? Explica tu proceso de pensamiento.

  • La autoría y el propósito del texto
  • La importancia de las fuentes citadas (fifa.com, olympics.com, history.com)
  • La diferencia entre saber un dato y cuestionar cómo se presenta
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